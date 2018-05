EINLADUNG PRESSEFRÜHSTÜCK /Fototermin Launch Key2Pay - so einfach, sicher und schön war zahlen noch nie!

6.6.2018: Mastercard/LAKS/MuchBetter/CashtoCode präsentieren Key2Pay - Österreichs ersten Schlüsselanhänger mit Prepaid Mastercard

Wien (OTS) - Mit LAKS, ENI, Mastercard, MuchBetter und CashtoCode haben sich fünf international tätige und erfolgreiche Unternehmen gefunden, um die innovativste Zahlungstechnologie unserer Zeit – kontaktloses und sicheres Bezahlen – für Konsumenten weiter zu optimieren und möglichst kundenfreundlich zu gestalten.

Mit Key2Pay - dem ersten österreichischen Schlüsselanhänger mit Prepaid Mastercard – ist ihnen das auch gelungen. In Kombination mit der MuchBetter-APP - dem e-Geldkonto - am Smartphone kann Geld in Echtzeit schnell, direkt und sicher transferiert werden.

Key2pay ist aber nicht nur mit der innovativsten Zahlungstechnologie ausgestattet, sondern mit Original-Drucken von Klimt und van Gogh, auch optisch hochwertig verarbeitet.

Ab Juni ist Key2Pay in allen ENI Tankstellen österreichweit erhältlich. Das e-Geldkonto kann ebenfalls bei ENI, aber auch in allen Trafiken österreichweit mit CashtoCode aufgeladen werden.

Wie einfach, sicher und vielseitig Key2Pay ist und welche Zahlungstechnologie dahintersteckt, erklären und demonstrieren die Experten vor Ort:

Lucas Scheybal, CEO LAKS / Key2Pay

Christian Schicker, Head of Commerce Development von Mastercard Austria

Jens Bader, Co-Founder des britischen Zahlungstechnologieanbieters MuchBetter

Gunther Egerer, Commercial Director von Funanga, Berliner Start-up Unternehmen für innovative Prepaid-Lösungen

Datum: Mittwoch, 6.6.2018

Uhrzeit: 09:30 Uhr

Ort: ENI ServiceStation, Krottenbachstraße 32-34, 1190 Wien

Parkplätze vorhanden; öffentlich direkt erreichbar mit dem 35A oder mit der Schnellbahn Haltestelle Krottenbachstraße

Informationen zu Key2Pay, MuchBetter und CashtoCode finden Sie unter dem link: https://www.laks.com/press/key2pay.pdf

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Karin Holdhaus

holdhaus communications e.U.



Landstraßer Hauptstraße 64/12

1030 Wien

Email: k.holdhaus @ holdhaus.com

Tel. +43 (0) 664 856 2044



Kompetenzpartner im Zentrum für strategische Kommunikation