AVISO: „Geschützte Mobilität“ – Neue Fahrzeuge für das Bundesheer

Wien (OTS) - Am Montag, den 4. Juni 2018, werden im Beisein von Verteidigungsminister Mario Kunasek drei neue Fahrzeugtypen im Carl-Szokoll-Hof präsentiert. Die gepanzerten Fahrzeuge wie das Universalgeländefahrzeug „BvS 10 Hägglunds“, das neu ausgestattete Aufklärungsfahrzeug „Dingo 2“ sowie die neue Version des Mannschaftstransportpanzers „Pandur Evolution“ werden im Innenhof der Roßauer-Kaserne zur Schau gestellt.

Verteidigungsminister Kunasek will künftig verstärkt in die geschützte Mobilität investieren. In den kommenden zwei Jahren sollen rund 100 Stück der drei Fahrzeugtypen an die Truppe übergeben werden.

Datum: 04. Juni 2018; 10.15 Uhr

Ort: Bundesministerium für Landesverteidigung, Carl-Szokoll-Hof

Roßauer Lände 1, 1090 Wien

