Razborcan: City-Maut wäre bloß Schröpfaktion für PendlerInnen

Nachhaltige Verkehrspolitik erfordert den Ausbau der Öffis, mehr P&R-Plätze und das 365-Euro-Öffi-Ticket

St. Pölten (OTS) - „Nachhaltige Verkehrspolitik ist etwas anderes, als einfach nur die Pendler zu schröpfen“, ärgert sich der Verkehrssprecher der SPNÖ, LAbg. Gerhard Razborcan, über die aktuell diskutierten Pläne der Wiener Grünen eine City-Maut für EinpendlerInnen nach Wien zu erheben. Über 180.000 PendlerInnen aus Niederösterreich müssen nach Wien zur Arbeit, der Großteil ist mit dem Auto unterwegs. „Mit dem Parkpickerl gibt es ohnehin bereits eine ‚Schikane‘ für die PendlerInnen, jetzt auch noch Geld zu verlangen, dass sie überhaupt nach Wien fahren dürfen, ist ein beinahe schon abstruser Vorschlag. Schließlich handelt es sich ja nicht um Vergnügungsreisen, sondern um den täglichen Weg zur Arbeit“, ist Razborcan empört.

„Es ist unsinnig, darüber nachzudenken, wie man den PendlerInnen am besten Geld abknöpfen kann! Wir brauchen vielmehr all jene Maßnahmen, die tatsächlich geeignet sind, die Autofahrten in die Stadt einzudämmen. Wir brauchen dringend einen weiteren Ausbau der Park&Ride-Anlagen und einen Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes über die Stadtgrenzen Wiens hinaus ins Umland. Außerdem brauchen wir auch in Niederösterreich das 365-Euro-Öffi-Ticket! Mit diesen Maßnahmen würde es gelingen, den Pendlerverkehr stärker auf die Öffis zu lenken, aber nicht damit, dass man die Leute schröpft ohne ihnen gleichzeitig Alternativen anbieten zu können“, so Gerhard Razborcan abschließend.

(Schluss) kr

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Mag.a Rita Klement

Pressereferentin

02742 9005 DW 12560, Mobil: 0676/7007309

rita.klement @ noel.gv.at