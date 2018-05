Life Ball und DB Schenker feiern gemeinsames Jubiläum

Life Ball-Team setzt seit 10 Jahren auf Know-how von DB Schenker • Logistikdienstleister ist für Charity-Event des Jahres bereits voll im Einsatz

Wien (OTS) - Das größte Charity-Event Europas - der Life Ball - ist zurück und feiert dieses Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass und unter dem Motto „Hommage an The Sound of Music“ hüllt der Life Ball das Wiener Rathaus am 2. Juni 2018 wieder in schillernde Farben. Auch DB Schenker feiert zeitgleich ein Jubiläum: seit genau zehn Jahren setzt das Life Ball-Team auf das Know-how und die Expertise des globalen Logistikdienstleisters und wird auch weiterhin von ihm unterstützt.

Gery Keszler, Gründer und Organisator des Life Ball, freut sich über die tatkräftige Unterstützung der Logistik-Experten: „Dieses Jahr ist ganz besonders. Mein Team und ich sind unendlich dankbar für die langjährige Kooperation mit DB Schenker. Nicht nur, dass das gesamte Unternehmen und die MitarbeiterInnen die Philosophie des Life Ball sowie den Charity-Gedanken teilen - mit DB Schenker steht uns ein verlässlicher und flexibler Logistikpartner zur Seite. Umso mehr freuen wir uns über unser gemeinsames Jubiläum.“



DB Schenker Life Ball Truck 2018 mit Österreich-Bezug

In diesem Jahr begeht der Life Ball sein Jubiläum mit einer Hommage an „The Sound of Music“ und stellt so einen bewussten Bezug zu Österreich her. Diese Geschichte bildet auch den Rahmen für das von Amra Bergman konzipierte Bühnenbild und für den alljährlichen DB Schenker Life Ball Truck 2018, welcher heute am Wiener Rathausplatz offiziell präsentiert wurde.

Zuverlässigkeit und Flexibilität prägen von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen Life Ball und DB Schenker und sind auch dieses Jahr gefragt, denn rund 20 LKW sind seit Wochen im Einsatz, um Tonnen an Kulissen, Bühnenelementen, Dekorationen und Kostümen zeitgerecht zum Wiener Rathaus zu transportieren. Die Experten von DB Schenker stehen den Life Ball-Organisatoren rund um die Uhr zur Verfügung und kümmern sich bereits ab Mitternacht wieder um den Abbau am Rathausplatz, während die Gäste im Rathaus noch gemeinsam das Leben feiern.



