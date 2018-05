Terminaviso: 68. Österreichischen Städtetag 2018 in Feldkirch

Wien (OTS/RK) - Von Mittwoch, 6. Juni bis Freitag, 8. Juni 2018 laden der Österreichische Städtebund und die Stadt Feldkirch zum 68. Österreichischen Städtetag 2018. Unter dem Motto „Für ein neues Miteinander" wird es um wichtige Zukunftshemen gehen: um die „Zukunft der Pflege“, um das „Zusammenspiel von zentralen Orten und dem ländlichen Raum“ und um Digitalisierung. Der Städtetag ist die jährliche Generalversammlung des Österreichischen Städtebundes und seiner 250 Mitglieder.

Als Festrednerin konnte Ulrike Guérot gewonnen werden, Universitätsprofessorin für Europapolitik und Demokratieforschung an die Donau-Universität Krems und Direktorin des European Democracy Lab an der European School of Governance in Berlin.

Die feierliche Eröffnung findet am 6.6. um 15 Uhr im Montforthaus in Feldkirch statt. Als Gäste haben u.a. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Markus Wallner ihr Kommen zugesagt.

Am zweiten Tag (7.6.) stehen vier Arbeitskreise und u.a. die Wahl des neuen Städtebund-Präsidenten auf der Tagesordnung.

Der dritte Tag hält eine hochkarätige Diskussionsrunde bereit. Zum Thema „Politische Kultur“ diskutieren im Montforthaus Feldkirch die Molekularbiologin Rennée Schroeder, Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak, der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Maly, der Feldkircher Bürgermeister Wilfried Berchtold, sowie Städtebund-Präsident (a.D.) Michael Häupl.

Für MedienvertreterInnen findet vor Beginn der dreitägigen Veranstaltung ein Mediengespräch statt, bei dem sie sich auch für die Tagung akkreditieren lassen können.

Bitte, merken Sie vor:

Wann: Mittwoch, 6. Juni 2018 um 9 Uhr

Wo: Montforthaus Feldkirch, Seminarraum 1, 1. OG, Montfortplatz 1



Weitere Informationen und Programm unter: www.staedtetag.at oder www.staedtebund.gv.at

