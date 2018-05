VP-Olischar: Volle Unterstützung für Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung

Klare Zustimmung zum Ausbau der Radwegeinfrastruktur

Wien (OTS) - „Im heutigen Planungsausschuss haben wir einer Bundesförderung für Radwegeprojekte in der Höhe von 1,6 Mio. Euro zugestimmt. Das ermöglicht zukünftige Investitionen in den Ausbau der Wiener Radwegeinfrastruktur und ist ein klares Zeichen der Unterstützung der Klima- und Energiestrategie #mission2030 von Bundesministerin Elisabeth Köstinger und der Bundesregierung“, so ÖVP Wien Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar.

Zwei weiteren Radprojekten erteilte die ÖVP jedoch keine Zustimmung: „Ein betroffenes Radprojekt im 18. Bezirk ist die Fortführung des Skandal-Radwegs in der Lidlgasse. Dieser belastet das Budget über die Maßen. Zu einem anderen Projekt im 21. Bezirk konnten wir unsere Zustimmung nicht geben, da dafür 16 Bäume ohne geplante Ersatzpflanzungen gefällt werden müssen. Das ist nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger“, so Olischar. „Eine klare Zustimmung gaben wir dem Beitritt des neuen Bürgermeisters Ludwig zum Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie. Dieser Konvent ist eine wichtige Maßnahme, um Klima- und Energieziele der EU zu erreichen und zu übertreffen. Wir freuen uns, dass Wien hier einen wichtigen Anteil leisten kann“, so Olischar abschließend.

