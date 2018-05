Jarolim: Für Österreichs Sicherheit braucht es mehr RichterInnen statt Ponys!

„Kurz/Strache-Regierung hungert Justiz aus" - SPÖ-Justizsprecher unterstützt Forderung der Justiz-Gewerkschaft nach mehr Personal

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim warnt vor den Folgen der schwarz-blauen Kürzungspolitik im Justizbereich und unterstützt die Forderung der Justizgewerkschaft nach mehr Personal: „Aktuelle Statistiken zeigen, dass die Anzahl von Terrorismus-Verfahren massiv gestiegen ist. Und mit dem vom Justizminister vorgelegten Strafrechtsänderungsgesetz werden die Verfahren sogar noch weiter zunehmen. Gleichzeitig wird die Justiz durch die Kurz/Strache-Regierung ausgehungert. Das geht nicht zusammen!“, betont Jarolim. „Mit dieser verantwortungslosen Politik setzt die Regierung unser aller Sicherheit aufs Spiel, denn Grundvoraussetzung dafür ist ein funktionierender Rechtsstaat. Es braucht mehr VerfahrensrichterInnen und StaatsanwältInnen – keine Ponys für den Innenminister!“, stellt Jarolim klar. ****

„In den eigenen Kabinetten wird Personal ohne Ende aufgestockt und die Apparate sinnlos aufgeblasen, während der tatsächliche Bedarf in der Justiz, der sich ja durch die massive Zunahme an Verfahren statistisch belegen lässt, einfach ignoriert wird“, kritisiert Jarolim. Die vom Justizminister vorgelegten Zahlen zur Folgeabschätzung des neuen Gesetzes, das u.a. die Zuständigkeit inländischer Gerichte und den Katalog terroristischer Straftaten umfassend erweitert, sei „völlig unrealistisch und absolut nicht nachvollziehbar“, so der SPÖ-Justizsprecher. „Die Terrorismus-Verfahren haben sich in wenigen Jahren von 68 auf 423 versechsfacht. Wie man da nur eine geringe personelle Mehrbelastung sehen kann, ist mir ein Rätsel.“ Auch der geplante neue Straftatbestand der Behinderung von Hilfeleistungen durch Unfall-Voyeure werde zu hunderten neuen Fällen pro Jahr führen. Jarolim unterstützt daher die Forderung der Justizgewerkschaft nach zusätzlichen Richtern, Staatsanwälten und Mitarbeitern im Kanzleibereich. „Die Justiz wird ausgehungert, zeitgleich verteilt Konzernkanzler Kurz Milliarden-Steuergeschenke an seine Großspender und der Innenminister erfüllt sich seinen Pony-Traum. Das muss ein Ende haben!“, fordert Jarolim. (Schluss) sc/mb

