AVISO Diakonie PK: Europa und wir

Mehr Chancen durch Investitionen in Menschen

Wien (OTS) - Aus Anlass der kommen Österreichischen EU-Präsidentschaft lädt die Diakonie zu einer Pressekonferenz.

Themen sind

Die Chancen in Europa,



- Durch die notwendige Gleichrangigkeit von Sozialschutz und Freiheiten des Binnenmarkts,

- Durch soziale Mindeststandards

- Durch zielgerichtete Investitionen in die öffentliche Infrastruktur, Bildung und soziale Dienstleistungen (Pflege und Betreuung für Menschen im Alter, Assistenz und Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, Kinderbetreuung und Ausbildung, Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe, Rettungsdienste und Gesundheit).



All diese Dienste haben einen unvergleichbaren gesellschaftlichen Mehrwert.

Investitionen in Soziales und in Menschen zahlen sich aus.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:

Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich

Katharina Wegner, Europaexpertin Diakonie Deutschland, Beauftragte bei der Europäischen Union.



Diakonie PK: Europa und Wir

Soziale Dienste haben einen unvergleichbaren gesellschaftlichen Mehrwert. Investitionen in Soziales zahlen sich aus.

Datum: 06.06.2018, 10:00 - 10:45 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Clubraum

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Diakonie Österreich

Roberta Rastl

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

+43(0)664 314 93 95

roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at