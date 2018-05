Rendi-Wagner zum Weltnichtrauchertag: „Kippen des Rauchverbots hat einen hohen Preis - über 1000 Tote im Monat“

Angekündigte Präventionsmaßnahmen liegen noch immer nicht auf dem Tisch

Wien (OTS) - „Seit einem Monat verzichtet Österreich auf ein Rauchverbot in der Gastronomie“, erinnert SPÖ-Gesundheitssprecherin Pamela Rendi-Wagner anlässlich des heutigen Weltnichtrauchertags an das Kippen des Rauchverbots in der Gastronomie. Trotz der massiven Kritik von ÄrztInnen, ExpertInnen und der Zivilgesellschaft hat Schwarz-Blau das lange ausverhandelte Nichtraucherschutzgesetz, das ab 1. Mai 2018 ein Rauchverbot in der Gastronomie vorgesehen hätte, gekippt. ****

„In einem Monat versterben in Österreich statistisch gesehen über 1.000 Menschen an den Folgen des aktiven wie passiven Tabakkonsums, seit 1. Mai hätten mit einem Rauchverbot in der Gastronomie über 2.500 Spitalsaufnahmen bei Erwachsenen verhindert werden können. Bei den Kindern sind es über 1.500, die pro Jahr wegen schwerer Asthmaanfälle und schwerer Lungenentzündungen stationär aufgenommen werden müssen“, fasst Rendi-Wagner die neuesten Ergebnisse einer Untersuchung der Public Health School der MedUni Graz zusammen.

Was Rendi-Wagner bis heute vermisst, ist das angekündigte Konzept von Gesundheitsministerin Hartinger-Klein zum Schutz der NichtraucherInnen und zum Ausbau der Rauchprävention. „Das Gesetz wurde im März im Nationalrat beschlossen, die Ministerin hat es bis heute nicht geschafft, darzulegen, wie sie die NichtraucherInnen schützen und Jugendliche davor bewahren will, mit dem Rauchen zu beginnen“, kritisiert Rendi-Wagner. Die SPÖ hat daher eine Anfrage eingebracht, in der sie genau das einfordert: ein Konzept, wie die ÖsterreicherInnen vor dem gefährlichen Tabakrauch geschützt werden sollen.

„Ich erwarte von der Ministerin endlich konkrete Maßnahmen, wie die Raucherzahlen in Österreich gesenkt und NichtraucherInnen vor dem gefährlichen Qualm geschützt werden sollen, nachdem das Rauchverbot als wichtigste und wirksamste Präventionsmaßnahme, von Schwarz-Blau aus blankem Populismus abgeschafft wurde“ so Rendi-Wagner abschließend. (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493