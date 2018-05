NEOS: Mit Digitalisierungsagentur sind die Hausaufgaben noch lange nicht gemacht

Claudia Gamon: „Digitalisierung ist eine der großen Chancen und Herausforderungen unserer Generation - da braucht es mehr als nur eine neue Agentur.“

Wien (OTS) - Mit Skepsis reagiert NEOS-Digitalisierungssprecherin Claudia Gamon auf die heute von der Bundesregierung präsentierte Digitalisierungsagentur: „Digitalisierung ist eine der großen Chancen und Herausforderungen unserer Generation. Es ist erfreulich, dass die Regierung hier endlich ins Tun kommt und eine Zentralisierung der Agenden angeht. Mit einer neuen Agentur sind die Hausaufgaben aber noch lange nicht gemacht. Digitale Amtswege sind etwa in anderen Staaten schon seit Jahren Realität, eine Umsetzung in Österreich längst überfällig. Zugleich muss auch die Verwaltung selbst vereinfacht werden und geprüft werden, ob damit auch die Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger gesenkt werden können.“ Das seien allerdings nur erste Maßnahmen, die die tatsächlichen Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung noch nicht berühren.

„Wir brauchen endlich einen validen Plan, welche politischen Rahmenbedingungen für die Digitalisierung notwendig sind - eine neue Agentur mit neuen Posten wird wohl kaum dafür sorgen können“, so Gamon. „Wenn es die Regierung mit der Digitalisierung ernst meint, dann muss sie gemeinsam mit dem Parlament sowie mit Experten und Visionären aus diesem Bereich Maßnahmen erarbeiten, um für den Standort Österreich das Beste aus diesem Wandel herauszuholen.“ Das betreffe nicht nur neue Technologien in der Wirtschaft - wie etwa Blockchain -, sondern auch Bereiche wie Energie, Infrastruktur, Medien und den Datenschutz. Beim Thema Bildung fordern die NEOS eine Vermittlung von technischer sowie inhaltlicher Kompetenz. „Hier übt sich die schwarz-blaue Regierung nach wie vor in Ankündigungen. Der kritische Umgang mit Technologie und Information ist aber bereits jetzt ein wichtiges Rüstzeug für die Informationsgesellschaft. Daher fordern wir das Fach Medienkompetenz schon in der Volksschule“, so Gamon abschließend.

