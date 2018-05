ORF SPORT + mit ÖFB-Ladies-Cup-Finale, Handball-EM-Qualifikation und „Derby of Love“

Weiters am 31. Mai und 1. Juni: Fußball-U21-Länderspiel und ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 31. Mai 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom freundschaftlichen Fußball-U21-Länderspiel Österreich – Tschechien um 14.20 Uhr, vom ÖFB-Ladies-Cup-Finale 2018 SV mantlik kainz Neulengbach – SKN St. Pölten um 16.25 Uhr und vom Handball-EM-Qualifikationsspiel der Damen Österreich – Rumänien um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Formel-1-Grand Prix von Monte Carlo um 11.00 Uhr, vom AFL-Match Dacia Vienna Vikings – Ljubljana Silverhawks um 19.00 Uhr und vom freundschaftlichen Fußball-Länderspiel Österreich – Russland um 22.15 Uhr, „Sport am Sonntag“ vom 27. Mai um 18.30 Uhr, Players – das Golfmagazin 2018 um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen von der ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Deutschland um 12.00 Uhr, das Fußball-„Derby of Love“ First Vienna FC 1894 – Wiener Sport-Club um 20.15 Uhr, das Yoga-Magazin um 19.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte von der X-Bow-Battle 2018 am Masaryk Ring Brno um 22.30 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Freitag, dem 1. Juni.

Das rot-weiß-rote U21-Fußballteam bestreitet am 31. Mai in Zell am See ein freundschaftliches Länderspiel gegen die Altersgenossen aus Tschechien. Kommentator ist Christopher Pöhl.

Im Finale des ÖFB Ladies Cup treffen am 31. Mai in Horn Neulengbach und SKN St. Pölten aufeinander. Neulengbach setzte sich im Halbfinale mit 4:1 gegen den SKV Altenmarkt durch. Ebenfalls 4:1 gewann St. Pölten bei Sturm Graz. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Das Golfmagazin „Players“ berichtet am 31. Mai über folgende Themen:

Golf & Leben – Golfplätze und ihre Architektur am Beispiel Linsberg Asia und Umbau Fontana, Golf & Sport – wie wird man vom Skisportler zum Golfer?, Golf & Kulinarik – auf der Suche nach den Pinzgauer Spezialitäten, Grund #3 für Golf – nachhaltige Gesundheit, Pro Tipp – wie bewältigt man Wasserhindernisse, mit Clemens Dvorak.

Platz zwei in der EM-Qualifikationsgruppe vier, punktegleich mit Rumänien und zwei Punkte vor Olympiasieger Russland. Österreichs Handball-Damen-Nationalteam hat sich mit den beiden „Pflichtsiegen“ Ende März über Portugal eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen, um sich erstmals seit der WM 2009 wieder für ein Großereignis zu qualifizieren. Am 31. Mai bestreitet die Equipe von Teamchef Herbert Müller in Innsbruck ihr letztes Heimspiel gegen Rumänien. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Am 2. Juni spielt Österreichs Fußball-Nationalteam in Klagenfurt gegen Deutschland. ORF SPORT + überträgt am 1. Juni die Abschluss-Pressekonferenz des ÖFB vor dem Match live aus dem Wörthersee Stadion. Reporter ist Andreas Felber.

Das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ meldet sich in dieser Ausgabe mit Moderator Johannes Hahn aus der Trendsportarena im Prater. „Schule bewegt“ berichtet über die Ugotchi-Olympiade, dem Volksschulkinder-Zehnkampf der Sport-Union Wien, über Zirkusfeeling in der Volksschule und über das Projekt „Ringen statt Raufen“ im Burgenland. Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Dieses Spiel braucht keine Liga – die Tradition wird fortgeführt! Am 1. Juni findet in der Naturarena Hohe Warte das allseits beliebte „Derby of Love“ statt. Der Zwangsabstieg des First Vienna FC 1894 aus der Regionalliga Ost machte das Rückspiel im Rahmen der Meisterschaft unmöglich, das Hinspiel endete am Sport-Club-Platz noch im September nach spannenden 90 Minuten 1:1. Aufgrund des hohen Fanzuspruchs und des medialen Interesses haben der First Vienna FC 1894 und der Wiener Sport-Club beschlossen, dieses „Derby der etwas anderen Art“ in nächsten Jahren unabhängig davon, in welcher Liga gespielt wird, fortzusetzen. Kommentator ist Michael Roscher.

Achtung: Sollte Dominic Thiem beim French Open in Paris die 3. Runde erreichen, wird ORF SPORT + dieses Spiel live übertragen. Es stünde dann voraussichtlich am 1. Juni auf dem Programm.

