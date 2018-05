Mindestsicherung – Holzleitner: Kurz und Strache kürzen hunderte Euro bei Mehrkinderfamilien

Gruber-Pruner: „Zukunftsraub an Kindern und Jugendlichen“

Wien (OTS) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin, Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Holzleitner und Daniela Gruber-Pruner, Kinder- und Jugendsprecherin der SPÖ im Bundesrat, sind entsetzt über die Kürzungspläne von Schwarz-Blau bei der Mindestsicherung. „Jedes 5. Kind in Österreich ist von Armut betroffen. Aber statt dagegen etwas zu tun, kürzen Kurz und Strache bei jenen Familien, die ohnehin am wenigsten haben und vergrößern Armut“, so Holzleitner. Besonders betroffen sind Kinder mit mehreren Geschwistern. „In Oberösterreich verlieren Familien mit drei Kindern 340 Euro monatlich, Vier-Kind-Familien sogar 480 Euro im Monat!“, zeigt die oberösterreichische Abgeordnete auf. ****

„Kinder, die mehrere Geschwister haben, werden eindeutig benachteiligt“, kritisiert Holzleitner. Wenn gleichzeitig Kosten für Kinderbetreuung eingeführt werden – wie in Oberösterreich bei der Nachmittagsbetreuung – und der Ausbau von Kinderbetreuung gestoppt und von Ganztagsschulen halbiert wird, dann wird sich das massiv negativ auf die Bildungschancen betroffener Kinder auswirken“, fürchtet die Kinder- und Jugendsprecherin der SPÖ.

Auch Bundesrätin Gruber-Pruner warnt vor neuer Kinderarmut, die durch die Regierungspläne produziert wird. „Jedes Kind sollte gleich viel wert sein – aber das gilt für Kurz, Strache und Co. längst nicht mehr, siehe auch ‚Familienbonus‘. Wie sollen Kindern den Anforderungen einer digitalisierten Zukunft gerecht werden, wenn sie in Armut gedrängt werden? Das ist ein Raub an den Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen!“ (Schluss) ah

