„Unterwegs in Österreich“ am 1. Juni vom Burgtheater in Wien

Schwerpunktthema „Aids – Unterschätztes Risiko?“

Wien (OTS) - Am Tag vor dem „Life Ball“, am Freitag, dem 1. Juni 2018, geht es in „Unterwegs in Österreich“ um „Aids – Unterschätztes Risiko?“. Zum Abschluss der Wien-Woche begrüßen Eva Pölzl und Patrick Budgen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“ und Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ vor dem Burgtheater.

Freitag, 1. Juni: Schwerpunktthema: „Aids – Unterschätztes Risiko?“

„Guten Morgen Österreich“ vom Burgtheater

Bis vor Kurzem war sie Backgroundsängerin, jetzt steht Ina Regen selbst im Rampenlicht. Mit ihrem Hit „Wie a Kind“ hat sie einen echten Ohrwurm gelandet. Jetzt hat Regen mit „Paris“ eine neue Single veröffentlicht, die sie in „Guten Morgen Österreich“ vorstellt. Außerdem berichten Eva Pölzl und Patrick Budgen von den letzten Vorbereitungen zum „Life Ball“ (am 2. Juni ab 20.15 Uhr live in ORF eins) und begrüßen dazu Moderator Alfons Haider sowie die berühmte Style-Police des „Life Ball“ und zum Schwerpunktthema Wolfgang Wilhelm, Obmann der Aids Hilfe Wien.

„Daheim in Österreich“ vom Burgtheater

Am 2. Juni findet im Wiener Rathaus der 25. „Life Ball“ statt. Ein Vierteljahrhundert Wiener Ballgeschichte im Zeichen von Aufklärung, Information, Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber einer Krankheit, die bis heute nicht heilbar, aber gut beherrschbar ist. Dazu zu Gast ist Dr. Horst Schalk, Allgemeinmediziner mit HIV-Schwerpunktpraxis in Wien.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

