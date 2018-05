Mindestsicherung – Sandler: ÖVP verabschiedet sich als „Familienpartei“ – Mehrkindfamilien verlieren massiv

In Oberösterreich 480 Euro Verlust für Familie mit vier Kindern

Wien (OTS/SK) - „Mit den geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung hat sich die ÖVP endgültig als ‚Familienpartei‘ verabschiedet. Die massiven Einschnitte bei der Mindestsicherung sind vor allem für Familien mit mehreren Kindern existenzbedrohend. Es ist schäbig, gerade bei jenen zu sparen, die ohnehin jeden Euro viermal umdrehen müssen“, sagt SPÖ-Familiensprecherin Birgit Sandler. „Hier geht es um Familien, die oft nicht wissen, wie sie den nächsten Schulausflug der Tochter oder die neue Schultasche des Sohnes finanzieren sollen. Den Ärmsten wird kalt lächelnd ihre Existenzgrundlage gekürzt – ist das die türkise ‚neue Gerechtigkeit‘?“, so Sandler. ****

Die Vorschläge bedeuten deutlich weniger Geld für mindestens 45.345 Kinder. So viele leben in Haushalten mit mehr als zwei Kindern und beziehen Mindestsicherung, erläutert Sandler. Die SPÖ-Abgeordnete illustriert die Auswirkungen an Zahlen für Oberösterreich: Eine Familie mit drei Kindern würde demnach zur bisherigen Leistung 340 Euro im Monat verlieren, eine Familie mit vier Kindern sogar 480 Euro, das sind 23 Prozent der jetzigen Mindestsicherung.

„Wie sollen sich Familien – besonders kinderreiche – noch weiter das Wohnen leisten können?“, fragt Sandler angesichts steigender Mietkosten. „Zu viert, zu fünft, zu sechst in einer Zwei-Zimmer-Wohnung? Hier werden Kinderrechte missachtet und Zukunftschancen geraubt.“ (Schluss) ah/sc

