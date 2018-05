Dakapo für den „Kabarettgipfel“ mit Maurer, Resetarits, Vitásek, Nuhr, Stipsits und Schreiner

Und: Der „Kussnagel“ bei „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Lachen am Freitag, dem 1. Juni 2018, kann das ORF-Publikum beim Wiedersehen mit dem ersten grenzüberschreitenden Gipfeltreffen des Kabaretts um 20.15 Uhr in ORF eins: Thomas Maurer, Lukas Resetarits, Andreas Vitásek, Dieter Nuhr und Thomas Stipsits stehen beim Wiedersehen mit dem „Kabarettgipfel“ gemeinsam auf der Bühne und liefern geschliffene Unterhaltung. Mit dabei beim ersten Teil ist außerdem Clemens Maria Schreiner. Gleich danach um 21.40 Uhr rätseln bei einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ Gerold Rudle, Verena Scheitz, Gery Seidl, Gerald Votava und Viktor Gernot u. a. über den Begriff „Kussnagel“.

„Kabarettgipfel“ mit Maurer, Resetarits, Vitásek, Nuhr, Stipsits und Schreiner um 20.15 Uhr

Bühne frei für das grenzüberschreitende Gipfeltreffen des Kabaretts! Das erste Aufeinandertreffen von einigen der Besten der deutschsprachigen Kleinkunstszene beim „Kabarettgipfel“ sorgt für ein breites Spektrum an geschliffener Unterhaltung. Thomas Maurer, Dieter Nuhr, Lukas Resetarits, Thomas Stipsits und Andreas Vitásek werfen einander im ersten von zwei Teilen die Pointen zum Thema „Banken und unser Geld“ zu, greifen sie auf und verarbeiten sie zu neuen Gedanken. Musikalisch begleitet werden sie dabei von der A-cappella-Band „Die Echten“ – und mit Clemens Maria Schreiner ist auch ein Mann der hiesigen „Next Generation“ zu sehen.

„Was gibt es Neues?“ mit Rudle, Scheitz, Seidl, Votava und Gernot um 21.40 Uhr

Oliver Baier begrüßt diesmal bei „Was gibt es Neues“ um 21.40 Uhr in ORF eins Gerold Rudle, Verena Scheitz, Gery Seidl, Gerald Votava und Viktor Gernot in seiner Raterunde und überrascht sie gleich mit dem ungewöhnlichen Begriff „Überling“! Thema der Woche ist der 25. „Life Ball“ und entsprechend wird die Promifrage auch von Miss Candy gestellt, Co-Organisatorin des Lifeballs und eine der bekanntesten Drag-Queens des Landes. Sie möchte wissen, was denn ein „Kussnagel“ ist.

Zu sehen ist der „Life Ball“ am Samstag, dem 2. Juni, ab 20.15 Uhr live in ORF eins. Durch den Abend begleiten zunächst Alice Tumler und Peter Schneeberger. Mirjam Weichselbraun und Alfons Haider melden sich dann ab 21.00 Uhr vom „Red Carpet“. Und ab 21.30 steht dann die spektakuläre Eröffnungsshow auf dem Programm von ORF eins. Kommentatoren sind Sandra König und Thomas Kamenar.

Wer live im Studio bei der Aufzeichnung mit Oliver Baier und Co. dabei sein möchte, hat unter tickets.ORF.at Gelegenheit, Tickets zu erwerben.

