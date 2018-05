Gesucht: Fotografier-Talente, die Feuerwerke gekonnt ins Bild setzen

Selbst gemachte Fotos von Feuerwerken und allem, was einen Bezug dazu hat, auf www.fotofeuerwerk.at hochladen – Die aussagekräftigsten, originellsten Fotos gewinnen

Wien (OTS) - Feuerwerke gibt es nicht nur zu Silvester - auch an lauen Sommerabenden machen Pyrotechnik-Experten in ganz Österreich besondere Anlässe mit Effekten aus Feuer und Licht zu unvergesslichen Erlebnissen.

„Wir suchen Menschen, die gerne fotografieren und die Herausforderung annehmen, Feuerwerke gekonnt ins Bild zu setzen“, so Christoph Riedl, Branchensprecher des Pyrotechnikhandels in Österreich, und Gerhard Brischnik, Branchensprecher des heimischen Fotofachhandels. „Darum hat die Interessenvertretung der beiden Branchen den Wettbewerb Fotofeuerwerk ins Leben gerufen.“ Er läuft ab 1. Juni bis inkl. 30. September 2018. Das Fotofeuerwerk-Logo steht unter https://tinyurl.com/yd855dqt hochauflösend (300 dpi) zur Verwendung zu Verfügung.

Neben selbst gemachten Fotos von Feuerwerken sind auch Fotografien von pyrotechnischen Artikeln wie beispielsweise Abfeuerungsvorrichtungen, Zündanlagen, Raketen und anderen Dingen, die einen Bezug zu Feuerwerken haben, gefragt.

Die Teilnahme ist unkompliziert, daher: Mitmachen und Preise gewinnen!

„Die Teilnahme ist denkbar unkompliziert: Wer mitmachen will, lädt auf der Website https://www.fotofeuerwerk.at bis zu fünf Bilder hoch“. Auf www.fotofeuerwerk.at gibt es zudem eine Übersicht über Veranstaltungen, die während der Dauer des Wettbewerbs stattfinden, natürlich Feuerwerk inkl. – etwa das Lichterfest an der Alten Donau in Wien am 21. Juli 2018. Weiters sind dort die Teilnahmebedingungen zu finden. Informationen zu Feuerwerken, die noch nicht dort aufgeführt sind, es aber sein sollen, können gerne per E-Mail an office @ fotografie.at gesendet werden.

Für die aussagekräftigsten, originellsten, buntesten Fotos gibt es je einen von zahlreichen Gutscheinen im Wert von 50 Euro für Fotozubehör oder pyrotechnische Artikel. Die Auswahl der Fotografien erfolgt nach Ende des Einsendeschlusses am 30. September. (PWK392/JHR)

