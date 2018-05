NEOS Wien/Gara zur Klimastrategie von Schwarz/Blau: Große Worte und keine Taten

Stefan Gara: „Auf der Wiener Landesebene torpedieren FPÖ und ÖVP die von der Bundesregierung angekündigte Erhöhung des Radverkehrs.“

Wien (OTS) - Empört zeigt sich NEOS Wien Stadtplanungssprecher Stefan Gara über das Verhalten von FPÖ und ÖVP im heutigen Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung: „Alle Anträge zum Ausbau des sicheren Radverkehrs wurden von Schwarz/Blau abgelehnt. Dabei hat erst am Montag die Bundesregierung die Klima- und Energiestrategie #mission2030 beschlossen, die auch das Bekenntnis zur Erhöhung des Radverkehrsanteils auf 13 Prozent, also eine Verdopplung in nur 7 Jahren (bis 2025) enthält. Wir messen die Regierung an ihren Leistungen und müssen einmal mehr feststellen: Den großen Worten folgen keine Taten. Ich empfehle Minister Hofer zu allererst mehr Bewusstseinsbildung in der eigenen Partei!“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Presse

+43 664 849 15 51

kornelia.kopf @ neos.eu