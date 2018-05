Beratung anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai

LR Teschl-Hofmeister: Höheres Einstiegsalter beim Rauchen hat positive Folgen für die Gesundheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Anlässlich des morgigen Weltnichtrauchertages besuchte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister heute die Fachstelle für Suchtprävention beim Aktionsstand am Riemerplatz in St. Pölten. Dort haben Passantinnen und Passanten die Möglichkeit, sich bezüglich Suchtprävention sowie auch über den neuen Jugendschutz zum Thema Nichtrauchen zu informieren.

Landesrätin Teschl-Hofmeister stellt in diesem Zusammenhang klar:

„Wir in Niederösterreich haben bereits bekräftigt, mit Beginn des Jahres 2019 das gesetzliche Alter für den Tabakkonsum auf das in ganz Europa übliche Alter von 18 Jahren anzuheben. Es freut mich sehr, dass wir diese Regelung österreichweit einheitlich anstreben werden. Sämtliche Studien zeigen uns, dass ein höheres Einstiegsalter beim Rauchen positive Folgen für die Gesundheit hat.“

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachstelle NÖ, der jugend:info nö und des Rauchfrei-Telefons stehen heute gemeinsam am Riemerplatz in St. Pölten für Fragen, Tipps und mit allerlei Informationsmaterialien bereit. Ursula Hörhan, die Geschäftsführerin der Fachstelle NÖ und Suchtkoordinatorin des Landes Niederösterreich, merkte an: „Jedes Jahr sterben weltweit an die zwei Millionen Menschen an Herzerkrankungen in Verbindung mit Tabakkonsum, in Österreich waren es 2016 über 33.000.“

Für das Jahr 2018 lautet das Motto des Weltnichtrauchertages: „Tabak zerstört Herzen“. Der von der Weltgesundheitsorganisation 1987 ins Leben gerufene Weltnichtrauchertag findet weltweit jährlich am 31. Mai statt. Die Fachstelle für Suchtprävention NÖ initiierte erstmals 2015 anlässlich des Weltnichtrauchertages einen Aktionstag am Riemerplatz in St. Pölten, der seitdem jährlich stattfindet.

