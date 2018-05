Krainer: „Alte“ ÖVP bestätigt SPÖ-Kritik an BVT-Zerschlagung

Wien (OTS) - Der ÖVP-Sicherheitssprecher und Obmann des Innenausschuss Werner Amon erklärt heute in der Tiroler Tageszeitung überrascht von der Vorgangsweise von Innenminister Kickl in Sachen BVT zu sein. Insbesondere zeigt er sich irritiert davon, dass laut Innenminister Kickl die Struktur des Verfassungsschutzes nicht auf der Höhe der Zeit ist und Kickl diesen angeblichen Missstand wenige Wochen vor der EU-Präsidentschaft Österreichs entdeckt. Amon, der auch noch beklagt, von Kickl nicht informiert worden zu sein, bestätigt damit die Kritik der SPÖ an der von Kickl geplanten BVT-Zerschlagung, stellte der SPÖ-Fraktionsführer im BVT-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer, am Mittwoch fest. ****

Die Reaktion von ÖVP-Generalsekretär Nehammer auf die Kritik Amons, in der dieser betont, die Vorgangsweise Kickls sei sehr wohl mit der neuen Volkspartei abgesprochen gewesen, führt zu zwei Erkenntnissen, so Krainer: Erstens, dass es offenbar zwei Volksparteien gibt – nämlich eine neue und eine alte – und zweitens, dass Werner Amon zur alten Volkspartei gehört, mit der sich der Koalitionspartner der neuen Volkspartei nicht abstimmen muss. (Schluss) pp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493