„La traviata“ mit Plácido Domingo als Germont live auf „fidelio“

Der digitale Klassik-Treffpunkt streamt Giuseppe Verdis Meisterwerk am 1. Juni um 19.30 Uhr live aus der Wiener Staatsoper

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet am Freitag, dem 1. Juni 2018, um 19.30 Uhr einen musikalischen Top-Event live aus der Wiener Staatsoper: Verdis „La traviata“, dirigiert von Marco Armiliato, mit Irina Lungu (Violetta), Pavol Breslik (Alfredo), und Superstar Plácido Domingo (Germont).

Die Geschichte rund um die an Schwindsucht erkrankte Kurtisane Violetta Valéry, die sich von der Liebe ihres Lebens, Alfredo, trennen muss, basiert auf der „Kameliendame“ von Alexandre Dumas dem Jüngeren und zählt nicht nur zu den populärsten Werken Giuseppe Verdis, sondern zu jenen der gesamten Opernliteratur. Die Oper war jedoch nicht gleich von Beginn an erfolgreich. Erst ein Jahr nach der Uraufführung wurde die leicht überarbeitete „La traviata“ zum durchschlagenden Triumph. Im Haus am Ring war „La traviata“ erstmals im Jahr 1876 zu erleben.

Wer den Live-Event am 1. Juni verpasst, dem bietet „fidelio“ die Möglichkeit, Verdis Oper an den folgenden Terminen noch einmal zu genießen: 2., 3. und 4. Juni, jeweils um 11.00 und 19.00 Uhr.

Zur Einstimmung auf den Komponisten Giuseppe Verdi empfiehlt „fidelio“ allen Klassikfans einen Blick in die Rubrik „Entdecken“. Darin zu finden: Wissenswertes, Spannendes und Unterhaltsames rund um Person und Leben des Komponisten. In der Rubrik „Klassithek“ finden sich zudem Produktionen aus vergangenen Jahrzehnten mit allen Verdi-Opern (Reihe „Tutto Verdi“ inkl. Dokumentation und Einführungen in die Opern).

Die Wiener Staatsoper auf „fidelio“ – bis zu 24 Produktionen in drei Saisonen

Durch die neue Kooperation zwischen der Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) und der Wiener Staatsoper dürfen sich „fidelio“-Abonnentinnen und Abonnenten in der aktuellen sowie in den kommenden zwei Saisonen auf bis zu acht hochkarätige Produktionen pro Saison aus dem Haus am Ring freuen. Zu den Höhepunkten der laufenden Saison 2017/2018 zählen u. a. „La traviata“ am 1. Juni, „Rigoletto“ am 10. Juni und „Falstaff“ am 30. Juni. „fidelio“ überträgt jedes dieser glanzvollen Ereignisse live. Zusätzlich zum Live-Stream glänzt die Zusammenarbeit mit zwei besonderen Specials, die von der Staatsoper auf „fidelio“ übernommen werden: Geboten wird dabei ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des weltberühmten Hauses am Ring während der 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn und während der Pause. „fidelio“ bietet außerdem für jedes dieser Opernhighlights bis zu sechs Wiederholungen in den 72 Stunden nach der Live-Übertragung.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

