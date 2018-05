ÖHV-LORY: Erfolgsrezept Individualität!

Maßgeschneiderte Strategie statt Digitalisierungs-Wirrwarr -> Hotelvertrieb mit Mehrwert

Wien (OTS) - Digitalisierung und künstliche Intelligenz sind in der österreichischen Hotellerie weiter am Vormarsch: Während immer mehr Gäste digitale Kanäle zur Hotelsuche und Buchung nutzen, bauen die großen Internetportale wie Booking, Expedia und Co. ihre Dominanz weiter aus. „Hoteliers müssen hier mithalten. Punkten können sie mit Individualität und Kundenbindung“, weiß Christoph Taussig, Lehrgangsleiter vom ÖHV-Lehrgang für Online Marketing und Revenue/Yield Management (LORY). Gleichzeitig gewinnt intelligentes Revenue- und Vertriebsmanagement immer mehr an Bedeutung, bestätigt der Onlineprofi: „Wichtig ist vor allem strukturiertes Vorgehen. Sich blind auf die neuste Technik zu stürzen bringt nichts“. Während das Know-how in Österreichs Hotelbetrieben schon relativ hoch ist, fehlt es manchmal dennoch immer wieder an Basiswissen im Umgang mit den essentiellen Marketing- und Vertriebsplattformen – genau hier setzt der 10-tägige LORY an.

Zwei Module für mehr Erfolg

In zwei Modulen lernen die Teilnehmer für ihr eigenes Hotel mit eigenen Daten eine Preis- und Vertriebsstrategie aufzubauen und diese so zu vermarkten, dass am Ende nicht nur die Auslastung und Preise steigen, sondern auch die Zufriedenheit der Gäste und Mitarbeiter. Die Teilnehmer profitieren vom Wissen der Referenten und Experten und erlernen Strategien, um nachhaltig den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens zu steigern. Darüber hinaus bauen sich die Teilnehmer ein nützliches Netzwerk auf und profitieren von den Erfahrungen und Erfolgen der anderen Teilnehmer.

LORY-Partner: Bewertungsprofi TrustYou

„Bewertungen sind neben dem Preis der wichtigste Faktor für eine Buchungsentscheidung. TrustYou sorgt dafür, dass man stets über seine Online-Reputation im gesamten Netz informiert ist, hilft diese positiv zu beeinflussen und das wertvolle Feedback der Gäste effektiv zu nutzen“, erklärt Philipp Möllers, Senior Key Account Manager beim langjähriger LORY-Partner TrustYou. Erstmalig wurde beim gerade zu Ende gegangenen Lehrgang auch eine TrustYou Jahreslizenz für TrustYou Analytics im Wert von 1.800 Euro verlost. Herzliche Gratulation den beiden glücklichen Gewinnerinnen Veronika Schöngrundner und Julia Strempfl vom Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf, die sich die Jahreslizenz im ÖHV-LORY Quiz gesichert haben.

Der nächste Lehrgang für Online Marketing und Revenue Management startet im Oktober 2018



Modul 1: Montag, 15. bis Freitag, 19. Oktober 2018

Ort: Hotel Oberforsthof, Alpendorf 11, 5600 St. Johann i. Pongau



Modul 2: Montag, 19. bis Freitag, 23. November 2018

Ort: Kaiserhof Kitzbühel, Hahnenkammstrasse 5, 6370 Kitzbühel

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel.: +43 1 533 09 52-35 oder per E-Mail an christoph.taussig @ oehv.at und online unter www.oehv.at/lory

ÖHV-Campus

Seit über fünfundzwanzig Jahren ist die ÖHV der kompetente Partner der Hotellerie für Weiterbildung. Neben Praktikerseminaren bietet die ÖHV Touristik Service GmbH mit dem Lehrgang für Online Marketing & Revenue- / Yield Management, der Unternehmer- und der Abteilungsleiter-Akademie den entscheidenden Wissensvorsprung durch aktuelle Themen und Praxiswissen für alle Bereiche und auf allen Ebenen.

TrustYou

TrustYou, die größte Gästefeedback-Plattform der Welt, bietet Hotels wertvolle Einblicke, die notwendig sind, um das Hotelprodukt zu verbessern und es ideal für zukünftige Gäste zu vermarkten. Der Einfluss von Feedback ist wichtiger denn je. TrustYou analysiert Hunderte Millionen von Hotelbewertungen, Gästefragebögen und Social Media Kommentaren, die auf einem riesigen, fragmentierten Markt verteilt sind und wandelt diese Inhalte in wichtige Informationen für aktuell 500.000 Hotels um. Hotels können mit TrustYou Feedback verwalten und analysieren, ihre Abläufe optimieren sowie Buchungen auf verschiedenen

