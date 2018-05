FPÖ-Neubauer „Nun auch Andreas Kohl für doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler“

Wien (OTS) - „Großer Überraschungsmoment gestern Abend bei einer Podiumsdiskussion an der Uni Innsbruck, als sich der ehemalige Nationalratspräsident Dr. Andreas Khol erstmals für die doppelte Staatsbürgerschaft für Südtiroler aussprach. Überraschend deshalb, weil man ihn in dieser Frage doch eher als ewigen Skeptiker kennt“, stellte heute der freiheitliche Südtirol-Sprecher NAbg. Werner Neubauer erstaunt fest.

Khol hatte dieses Ansinnen in der Vergangenheit mehrfach als „unsinnig“ und sogar „gefährlich“ bezeichnet. Seine unter anderen geäußerten Befürchtungen, die Beziehungen zu Italien würden belastet, der Pariser Vertrag stünde dem entgegen und dass darüber hinaus noch zahlreiche Sonderregelungen zu treffen seien, können aber bereits allesamt widerlegt werden. Vielleicht ist ihm dies mittlerweile ebenfalls zur Kenntnis gelangt.

„Warum auch immer Khol seine ablehnende Haltung abgelegt hat, ob aus – inzwischen erfolgter – ehrlicher Überzeugung oder weil er rasch noch auf den im Eiltempo dahinfahrenden Erfolgszug in Richtung doppelter Staatsbürgerschaft aufspringen will, macht für uns keinen Unterschied. Uns geht es einzig darum, dieses Anliegen positiv zu erledigen und daher freuen wir uns, einen Mann mehr auf unserer Seite zu haben“, so Neubauer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at