Aviso: Bundesfraktionskonferenz der FSG am 12. Juni 2018

Wahl des Präsidiums, Programm für soziale Gerechtigkeit, Referat SPÖ-Parteivorsitzender Christian Kern

Wien (OTS) - Die Bundesfraktionskonferenz der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) findet am 12. Juni 2018 ab 9:00 Uhr unter dem Motto „Für soziale Gerechtigkeit - mehr denn je“ statt.



Geplanter Ablauf

9:00 bis ca. 13:00: Konstituierung, Eröffnung, Berichte, Anträge, Wahlen

ab ca. 14:15: Referat des SPÖ-Parteivorsitzenden Christian Kern, Bekanntgabe der Wahlergebnisse, Abschlussstatement des neugewählten Fraktionsvorsitzenden



Bitte merken Sie vor:

FSG-Bundesfraktionskonferenz

12. Juni 2018, 9:00 Uhr

Austria Center Vienna, Bruno Kreisky Platz 1, 1220 Wien, Saal A



VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen!

Aus organisatorischen Gründen bitte wir um kurze Anmeldung per E-Mail an: christoph.hoellriegl @ fsg.at

Rückfragen & Kontakt:

FSG-Presse

Christoph Höllriegl

Tel. 0664/814 63 13

E-Mail: christoph.hoellriegl @ fsg.at