LaSalle akquiriert zweifach von Aviva

London, Wien (OTS) - LaSalle Investment Management (“LaSalle”) hat ein Abkommen zum Erwerb des Real Estate Multi-Manager (“REMM”) Geschäfts von Aviva Investors (“Aviva”) und zur alleinigen Eigentümerschaft des Managements des Encore+-Fonds getroffen.



Das REMM-Geschäft von Aviva verwaltet weltweit ein Volumen im Wert von $7 Mrd. LaSalle und Aviva haben einen verbindlichen Vertrag geschlossen, sodass die Transaktion voraussichtlich bis zum Jahresende zum Abschluss kommen wird. Mit seinen bereits bestehenden Ressourcen zählt LaSalle mit einem verwalteten Vermögen von $ 10 Mrd. in allen Regionen und Risikoprofilen damit künftig zu den Top 5 der weltweit führenden Immobilien-Manager für indirekte Immobilien-Investments.



Der Geschäftsbereich indirekte Immobilien-Investments wird dann von Ed Casal geleitet, CEO of Real Estate bei Aviva und Mitbegründer von dessen globalem indirekten Immobiliengeschäft. Er wird seinen Sitz in New York haben und wird zudem dem Global Management Committee bei LaSalle angehören.



LaSalle wird außerdem die Rechte und Pflichten von Aviva als Fonds-Manager des Encore+-Fonds übernehmen, einem offenen kontinentaleuropäischen Immobilien-Fonds, der 11 Jahre lang gemeinsam von Aviva und LaSalle gemanagt wurde. LaSalle wird alleiniger Manager des Encore+ werden mit David Ironside als Fonds-Manager. Der Fonds mit einem aktuellen Immobilienvermögen von €1,7 Mrd. wurde kürzlich als der Fonds mit der besten Performance des Jahres 2017 im IPD Property Balanced Property Funds Index (PEPFI) bewertet. Er ist zudem der bestperformende Fonds im Index auf Fünf-Jahres-Basis.



Jeff Jacobson, Global CEO von LaSalle Investment Management: „Ich freue mich über die Akquisition des REMM-Geschäfts von Aviva und deren Anteile am Management des Encore+-Fonds. Multi-Manager-Kompetenzen sind für die Kunden von LaSalle immer wichtiger geworden, und unsere globale Plattform und unser globales Know-how bieten eine solide Basis zur Stärkung des akquirierten globalen indirekten Geschäftsbereiches. Dies verbessert unsere Fähigkeiten, über das gesamte Risikospektrum hinweg umfassende integrierte Investitions-Lösungen in Drittfonds, Joint Ventures und Co-Investments anbieten zu können.“



„Wir haben Encore+ immer als unseren diversifizierten offenen Flaggschiff-Fonds in Kontinental-Europa gesehen, und ich freue mich, dass wir alleiniger Manager des Fonds werden. LaSalle war seit Auflegung des Fonds Co-Initiator, und ich betrachte es als eine natürliche Entwicklung, in der nächsten Wachstumsphase des Fonds alle Tätigkeiten unter einem Dach zu vereinen.”

Über Encore+

Encore+ ist ein diversifizierter, kontinentaleuropäischer Immobilienfonds, der neben einem langfristigen Kapitalwachstum aus einem aktiv verwalteten Portfolio stabile und wachsende Erträge in einer monatlich gehandelten offenen Fondsstruktur anstrebt. Der Fonds wird seit elf Jahren von Aviva Investors als Fondsmanager und LaSalle Investment Management als Asset Manager erfolgreich zusammen verwaltet und verfügt über eine starke deutsche Investoren-Basis. Er wurde von MSCI als leistungsstärkster Fonds in einem dreijährig rollierenden Zeitraum des IPD Pan-European Property Funds Balanced Funds Indices (PEPFI) eingestuft.

Über Aviva Investors

Aviva Investors ist einer der weltweit größten Asset Manager in den Bereichen Immobilien, Fixed Income, Equity, Multi-Asset und Alternative Investments, mit 404 Mrd. Euro an Assets under Management in 15 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Nordamerika und Großbritannien (Stand: 31. Dezember 2016). Zudem gehört Aviva Investors seit 1972 zu den größten Managern europäischer Immobilienvermögen. Das verwaltete Vermögen beträgt 50 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2016). Darüber hinaus ist Aviva Investors die globale Asset Management-Businesseinheit der Aviva plc. Das Unternehmen liefert weltweit Kundenlösungen, Dienstleistungen und kundenorientierte Performance. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.avivainvestors.com

Rückfragen & Kontakt:

Rene Hoepfner

Tel: +49 (89) 21 11 13 40

Mail: rene.hoepfner @ lasalle.com