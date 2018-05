Podiumsdiskussion: Andreas Khol über „Zeitgeist und Zeitgeister"

Mittwoch 6. Juni 2018, 18.30 Uhr, Vienna International Press Center des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien

Wien (OTS) - Die Chefredakteure Prof. Oswald Klotz und Prof. Fred Turnheim diskutieren mit dem ehemaligen Nationalrats-Präsidenten und ÖVP-Präsidentschaftskandidaten Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol über „Zeitgeist und Zeitgeister“.

Die Veranstaltung findet am Vorabend der Medienenquete der Bundesregierung statt. Wie denkt heute der Erfinder der 1. Schwarz-blauen Koalition über die 2. Auflage? Wohin steuert Österreich nach Khols Meinung derzeit? Ist der „Marsch durch die Wüste Gobi“ schon zu Ende? Was versteht er unter „Bürgersolidarität“? Wie will Khol die „Medien im Stress“ vor Beeinflussung durch die Politik schützen und die Qualitätsmedien fördern?

