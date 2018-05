Wien-Neubau: 78-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wien (OTS) - In der Lindengasse ist es am 29. Mai 2018 um 13.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 78-jährige Frau schwer verletzt wurde. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug rückwärts in eine Parklücke fahren, zum selben Zeitpunkt wollte die Frau hinter dem Auto die Straße überqueren und es kam zum Zusammenstoß. Die 78-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht.

