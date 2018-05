Wien-Meidling: Mutmaßlicher Mehrfachdieb am Bahnhof festgenommen

Wien (OTS) - Ein 23-Jähriger wurde am 30. Mai 2018 um 00.30 Uhr am Bahnhof in Wien Meidling festgenommen. Der Beschuldigte hatte zuvor in einem Zug von Linz nach Wien von zumindest drei teilweise schlafenden Personen elektronische Gegenstände und eine Kreditkarte gestohlen. Ob es noch weitere Opfer gegeben hat wird derzeit vom Stadtpolizeikommando Meidling eruiert.

