Wien-Penzing: Mann nach Beziehungsstreit festgenommen

Wien (OTS) - Eine 53-jährige Frau verständigte am 29. Mai 2018 um 23.30 Uhr die Polizei, da es kurze Zeit vorher in ihrer Wohnung in der Lenneisgasse zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ihrem Ex-Lebensgefährten gekommen ist. Erst als die 53-Jährige keine Abwehrbewegungen mehr machte und sich tot stellte, ließ der Beschuldigte von ihr ab und flüchtete. Der 43-Jährige konnte noch im Nahbereich des Wohnhauses festgenommen werden. Das Opfer erlitt Blutergüsse im Halsbereich.

