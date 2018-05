AVISO 5. Juni, 11 Uhr, Foto-/Drehtermin: Buch-Präsentation #Willkommen in dieser Welt

Ein etwas anderes Geschenk zur Geburt – Inspiriert vom #flowerrain für das Wiener Neujahrsbaby

Wien (OTS) - Inspiriert vom #flowerrain für das Wiener Neujahrsbaby Asel präsentiert die Caritas im Juni ein Willkommensbuch für Neugeborene. Mit dem Geschenk kann man frischgebackenen Eltern zeigen, dass man sich mit ihnen freut und dem Baby viele gute Wünsche mit auf den Weg geben. Die originellen Gratulationen und Gedanken des Buches stammen aus der Facebook-Initiative #flowerrain von Caritas Generalsekretär Klaus Schwertner, mit der 32.819 Menschen aus allen Kontinenten das Wiener Neujahrsbaby 2018 willkommen geheißen haben – als Antwort auf eine Welle des Hasses in Internet-Foren und Sozialen Medien. „Aus dieser spontanen Idee, aus dieser weltweiten Umarmung, den tausenden Willkommensgrüßen für Asel, sollte etwas Bleibendes werden. Der #flowerrain für das Wiener Neujahrsbaby hat gezeigt, dass es viel mehr Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass Liebe größer als Hass ist.“ so Schwertner. Das Buch erscheint im Tyrolia-Verlag. Der Erlös von #Willkommen in dieser Welt kommt den Mutter-Kind-Häusern der Caritas zugute.

Foto-/Drehtermin Buch-Präsentation #Willkommen in dieser Welt

mit Klaus Schwertner,

Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien

Datum: 05.06.2018, 11:00 - 11:30 Uhr

Ort: Caritas Pop-Up Store

Mariahilfer Straße 77, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.caritas-wien.at/kauf-eine-ziege/

