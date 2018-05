RTL II am Dienstag: Starker Auftakt von "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock"

"Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" mit 8,8 % MA

Erfolgreicher Vorabend mit "Köln 50667" und "Berlin - Tag und Nacht"

RTL II-Tagesmarktanteil von 6,8 %

Starker Auftakt für die neuen Folgen der RTL II-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock": Zur Primetime erzielt das Format 8,8 % MA in der werberelevanten Zielgruppe (14-49 Jahre) und erreicht bis zu 1,38 Mio. Zuschauer gesamt. In der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) erreichte "Hartz und herzlich" 11,4 % MA. Die Doku-Reihe wird von der UFA Show & Factual GmbH produziert und gibt Einblicke in den Alltag der Menschen, die im Rostocker Stadtteil "Groß Klein" leben.

Im Anschluss überzeugte die Dokumentation "Die Gruppe - Schrei nach Leben" mit sehr guten 6,7 % MA (14-49 Jahre) und 9,5 % MA (14-29 Jahre). Das von der Story House Productions GmbH produzierte Format begleitet junge Erwachsene im Kampf gegen psychische Probleme.

Gewohnt erfolgreich präsentierte sich bereits der Vorabend bei RTL II: "Köln 50667" erzielte 11,0 % MA (14-49 Jahre) und einen Topwert von 20,8 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre). Danach erreichte "Berlin - Tag & Nacht" 9,8 % MA (14-49 Jahre) und 14,8 % MA bei den 14-29-Jährigen.

Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,8 % (14-49 Jahre).

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 29.05.2018, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

