2 Mio Spenden gesammelt - Meilenstein für Crowdfunding auf Respekt.net

Wien (OTS) - 2010 startete die Plattform Respekt.net ihren Betrieb. Ziel war und ist es, kleinen Initiativen, Einzelpersonen oder Gruppen von engagierten Personen eine Bühne zu bieten. Ohne Risiko und mit einer soliden Betreuung. Damit potentielle SpenderInnen wissen, dass Projekte auf der Plattform in guten Händen sind und ihre Spenden ohne Umwege ihren auserwählten Projekten zu Gute kommen. Diese Woche haben wir gemeinsam in Summe 2 Millionen Spenden über Respekt.net generieren können!

„Es ist großartig zu sehen, was sich in Österreich tut! Wie viele Menschen tagtäglich für ein konstruktiveres Miteinander im Land arbeiten und so Stück für Stück zur positiven Entwicklung unserer Gesellschaft beitragen“, sagt Karl Sevelda, Initiator und Unterstützer der ersten Stunde.

Rund 360 Projekte konnten mit diesem Geld umgesetzt werden, von 500€ bis 150.000€. Aktuell befinden sich 30 Projekte in Finanzierung auf Respekt.net. Neben den Projekten mit einer Zielfinanzierung sind auch Dauerprojekte, die unter anderem der Verein Respekt.net initiierte, vertreten: Meine Abgeordneten, starkeAbgeordnete.at sowie das Shelter Project - Iraq als erste internationale Initiative des Vereins.

Um die Plattform auch in den Bundesländern und bis über österreichische Grenzen hinaus bekannt zu machen, startete 2014, 2016 und auch in diesem Jahr der Projektwettbewerb „Orte des Respekts“. Bis zum 15. Juni können erstmals auch Projektkonzepte oder Projekte in Umsetzung als potentielle „Orte des Respekts“ eingereicht, oder von dritten unter ortedesrespekts.at nominiert werden. Diesmal warten wieder über 20.000€ Preisgeld auf 9 Landes- und 3 Bundessieger!

