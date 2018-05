ASFINAG Verkehrsausblick: Langes Wochenende und Ferienende in Deutschland sorgen für starken Reiseverkehr

Wien (OTS) - Durch das bevorstehende lange Wochenende mit Fronleichnam und das Ende der Pfingstferien in deutschen Bundesländern wie etwa Bayern oder Baden-Württemberg, rechnet die ASFINAG in den kommenden Tagen mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen. „Das gilt bereits heute für die Strecken aus den Ballungsräumen und generell auf den Routen in Richtung Italien und Kroatien“, sagt Christian Ebner, Leiter des ASFINAG Verkehrsmanagements. Am Samstag und Sonntag erwartet die ASFINAG starken Rückreiseverkehr besonders Richtung Deutschland.

Die klassischen Hotspot-Strecken: A 10 Tauern, A 12 Inntal, A 13 Brenner sowie die A 8 Innkreis und die A 9 Pyhrn Autobahn. Auch auf Verbindungen Richtung Osten, speziell der A 1 West Autobahn, S 1 Wiener Außenring Schnellstraße und A 4 Ost Autobahn nach Ungarn ist mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

Weitere neuralgische Punkte mit Staurisiko: Der A 1 Grenzübergang Walserberg, die A 2 Süd Autobahn im Bereich der Baustellen an der Nordumfahrung Klagenfurt, die A 4 ab Fischamend, weiters die A 9 im Bereich der Baustelle Tunnel Ottsdorf, die A 10 beim Ofenauer und die A 11 vor dem Karawankentunnel.

Feiertag Italien (Nationalfeiertag): Am Samstag, den 2. Juni gilt aufgrund des Nationalfeiertags in Italien auf der A 12 und der A 13 für LKW, LKW mit Anhängern und Sattel-Kfz über 7,5 Tonnen ein Fahrverbot, sofern das Ziel in Italien oder darüber hinaus liegt. Daher ist am Freitag und Montag mit erhöhtem LKW-Verkehr Richtung Italien zu rechnen.

LKW Blockabfertigung A 12: Das Land Tirol führt wieder LKW Blockabfertigungen auf der A 12 im Bereich Kufstein/Kiefersfelden bei der Einreise nach Österreich durch: Nach dem heutigen Mittwoch wieder am Freitag, 1. Juni. Ab 5.00 Uhr in der Früh wird der einreisende LKW-Verkehr auf 300 Fahrzeuge pro Stunde limitiert. Mit Verzögerungen und Staus für LKWs ist zu rechnen.

