Kinder ohne Garten

Mariahilfer Eltern wollen Park ihrer Kinder schützen

Baustelleninventar sollte temporär auf Parkplätzen installiert werden. Nachhaltiger wäre als finale Lösung eine Verkehrsberuhigung rund um Schule und Park, um mehr Fläche für etwaige Sportflächen zu gewinnen und den Park zu erhalten. Harald Frey

Wien (OTS) - Aufgrund eines Volkschul-Zubaus in der Mittelgasse im 6. Wiener Gemeindebezirk soll im angrenzenden Park ein Großteil der Grünflächen, die von Kindergartenkindern und Schülern genutzt werden, verschwinden. Der Kindergarten wurde in die Planung gar nicht einbezogen. Eltern wollen das nicht hinnehmen und appellieren an ihren Bezirksvorsteher Markus Rumelhart.

Gegenüber des öffentlichen Kindergartens Mittelgasse 25 befindet sich ein Park, der täglich Schülern und Kindergartenkindern zur Verfügung steht. Darin befinden sich vielfältige Spielgeräte sowie alter Baumbestand und Wiesenflächen. Jetzt soll auf der Grünfläche die angrenzende Schule erweitert werden und der Park größtenteils dem Zubau bzw. dem neuen Hartplatz weichen.

Eltern wollen nachhaltigere Lösung

Nun haben sich viele Eltern und Elternvertreter des Kindergartens Mittelgasse 25 zusammengeschlossen und an den Bezirksvorsteher des 6. Bezirks, Markus Rumelhart, appelliert, den Park in seiner jetzigen Form mit den Bäumen und Rasenflächen zu schützen und gemeinsam eine nachhaltigere Lösung zu finden. Vor allem auch im Hinblick darauf, dass nach Abschluss der Bauphase Schülern und Kindergartenkindern durch die Installation eines neues Hartplatzes nur mehr ein sehr kleiner Teil der ursprünglichen Grünfläche zur Verfügung stehen soll – eine Fläche, die für rund 120 Kindergartenkinder und noch mehr Schüler deutlich zu klein bemessen ist.

Harald Frey, betroffener Vater und Verkehrsplaner an der TU Wien, äußerte sich in diesem Zusammenhang unlängst in der Wiener Bezirkszeitung. „Baustelleninventar sollte temporär auf Parkplätzen installiert werden. Nachhaltiger wäre als finale Lösung eine Verkehrsberuhigung rund um Schule und Park, um mehr Fläche für etwaige Sportflächen zu gewinnen und den Park zu erhalten.“

