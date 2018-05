Vorstandswechsel bei Charity-Initiative „Simmeringer helfen Simmeringern“

Nationalrat Dr. Harald Troch übernimmt den Vorsitz bei „Simmeringer helfen Simmeringern“

Wien (OTS) - Bezirksvorsteherin a. D., Eva-Maria Hatzl, übergibt den Vereinsvorsitz bei „Simmeringer helfen Simmeringern“ nach drei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit an Nationalrat Dr. Harald Troch. Stellvertretende Vorsitzende werden BV a.D. Eva-Maria Hatzl, Fiakerbaron Wolfgang Fasching und Oberärztin Dr. Karin Birgit Doskozil.

Dr. Harald Troch, Nationalratsabgeordneter und Menschenrechtssprecher der SPÖ, unterstützt den Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ bereits seit dessen Gründung im Jahr 2015 als aktives Mitglied. Nun folgt er der scheidenden Vereinsobfrau Eva-Maria Hatzl als Obmann nach und dankt seiner Vorgängerin für ihre hervorragende Aufbauarbeit: „ Mit ihrem unermüdlichen sozialen Engagement ist es Eva-Maria Hatzl in nur wenigen Jahren gelungen, basierend auf einer spontanen Idee, eine über die Bezirksgrenzen hinweg beachtete Charity-Initiative zu etablieren. Für diese großartige Leistung möchte ich mich bei Eva-Maria Hatzl im Namen aller Vereinsmitglieder sehr herzlich bedanken. Und Eva-Maria Hatzl bleibt uns ja als stellvertretende Vorsitzende als wichtige Stütze im Verein erhalten. “

Nachbarschaftshilfe-Idee soll ausgebaut werden

Als neues Gesicht nach außen möchte NR Dr. Harald Troch die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin in Simmering fortsetzen und Unternehmen aus ganz Wien für diese Idee begeistern. „ Auf die Hilfe direkt vor der Haustüre darf nicht vergessen werden. Schließlich ist oft wirklich der eigene Nachbar in Not. Eine Initiative wie ‚Simmeringer helfen Simmeringern‘ wäre in allen 23 Wiener Gemeindebezirken – und darüber hinaus – wünschenswert, denn es gibt viele Bereiche, wo die staatliche Hilfe nicht greift. Unser Verein möchte diesen Menschen wieder Hoffnung geben .“

Auch Eva-Maria Hatzl blickt auf viele schöne Erinnerungen zurück: „ Es freut mich, dass ich dazu beitragen konnte, die Welt um uns herum ein kleines Stück besser zu machen .“ Über eine gelungene Aktion freut sich Hatzl derzeit besonders: Der Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ hat die Abschlussklassen 4A und 4B der Neuen Mittelschule Hasenleitengasse mit einem einzigartigen Kulturprogramm überrascht. Nach einer Live-Performance mit Michael Seida – im Rahmen eines Benefizkonzerts für den Verein – standen ein Besuch beim Time Travel Vienna, des Burgtheaters, einer Kletterhalle sowie des Flughafens Wien-Schwechat auf dem Programm. Zum Abschluss erwartet die Kinder noch eine gemeinsame Schifffahrt in die Wachau.

Simmeringer helfen Simmeringern

Der unabhängige Verein „Simmeringer helfen Simmeringern“ unterstützt bedürftige Menschen in Simmering und basiert auf einer Initiative engagierter Persönlichkeiten aus dem Bezirk. Durch die großzügige Unterstützung regionaler Unternehmen konnte schon mehreren Familien in akuten Notsituationen geholfen werden. Die Tätigkeit des Vereins ist freiwillig und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

