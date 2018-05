LimaCorporate seit 20 Jahren ein Pionier bei Revisionseingriffen am Hüftgelenk

San Daniele Del Friuli, Italien (ots/PRNewswire) - LimaCorporate freut sich bekanntzugeben, dass sein Revisionsschaft seit nunmehr 20 Jahren erfolgreich in der Orthopädie eingesetzt wird. Dieser Anlass unterstreicht LimaCorporates Marktführerschaft im Bereich der Revisions-Hüftendoprothetik, also dank der Kombination mit dem Delta-One TT und Delta-Revision TT, die ersten Revisionspfannen aus dem 3D-Drucker mit LimaCorporates eigenentwickelter Trabecular Titanium-Technologie. Es ist die einzige Technologie, die seit über 10 Jahren erfolgreich in der Orthopädie eingesetzt wird.

Mit dem Revisionsschaft können orthopädischen Chirurgen den Fixationsaspekt von der Biomechanik trennen für eine ideale Schaftoption bei komplexen Revisionseingriffen. Durch das konische Schaftdesign mit längslaufenden Flossen wird eine stabile Schaftfixation erreicht. Anschließend kann der Kopf mit unterschiedlichen proximalen Körperoptionen optimal platziert werden, was echte intraoperative Flexibilität bedeutet. Die Hüftpfannen Delta-One TT und Delta-Revision TT wenden das gleiche Prinzip auf der Seite der Hüftpfanne an. Das Spacersystem ermöglicht eine flexible Rekonstruktion der Biomechanik, und Trabecular Titanium hat sich bei der Primär- und Sekundärfixation als höchst zuverlässig erwiesen.

"Ich begann aufgrund seiner einfachen Anwendung mit dem von Wagner inspirierten Revisionsschaft zu arbeiten. Durch den konisch zulaufenden Schaft mit den Flossen lässt sich eine stabile Implantatfixierung erzielen. Der Revisionsschaft kombiniert diesen Aufbau mit den Vorteilen eines modularen Systems und einer großen Auswahl an proximalen Körpern mit unterschiedlichen Höhen. Die Kombination von Körpern mit unterschiedlichen Höhen mit den in zwei Längen verfügbaren Schäften ergibt eine unglaubliche Vielfalt, und die meisten Revisionseingriffe lassen sich in Kombination mit den Delta-One TT- und Delta-Revision TT-Pfannen bewerkstelligen", sagte Prof. Francesco Benazzo, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia (Italien).

Der Revisionsschaft eroberte 1998 den Markt. Sein Design knüpft an den LCR-Schaft an, den LimaCorporate 1982 in den Handel brachte. Der Revisionsschaft, der in über 40 Ländern verkauft wird, hat sich in diesen 20 Jahren bei vielen Chirurgen als eine zuverlässige Option bei komplexen Revisionseingriffen etabliert. Dies wird durch verschiedene Publikationen mit langfristigen Nachsorgezeiträumen untermauert. Bislang wurde der Revisionsschaft in mehr als 25.000 Operationen eingesetzt.

LimaCorporate hat jüngst den Revisionsschaft in Sondergrößen vorgestellt, wodurch sich das Anwendungsspektrum erweitert. Neben einem Instrumenten-Set mit verbessertem Layout unterstreicht das Unternehmen damit sein stetiges Bemühen, orthopädische Chirurgen mit innovativen und robusten Lösungen mit hohem Leistungsvermögen zu versorgen.

"Unser Portfolio im Bereich Hüftrevision ist ein Spiegelbild der italienischen Innovationskraft und Technologieführerschaft, kombiniert mit dem großen Verdienst der orthopädischen Chirurgen. LimaCorporate stärkt seine Marktposition auf dem Gebiet der Orthopädie mit einer besonderen Leidenschaft für komplexe Fragestellungen. Wir sind bei Experten in dieser Disziplin der Anbieter der Wahl. Unsere Technologie aus dem 3D-Drucker bedeutet, dass Chirurgen bei der Patientenversorgung ganz neue Möglichkeiten haben - inklusive Maßanfertigungen aus unserer ProMade-Abteilung", sagte Luigi Ferrari, CEO von LimaCorporate.

