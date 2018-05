Jede fünfte Überstunde unbezahlt! AK fordert härtere Strafen gegen "schwarze Schafe"

Pressekonferenz

Linz (OTS) - Die AK verzeichnet einen deutlichen Anstieg an Beratungsfällen, in denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer um die Bezahlung ihrer Überstunden geprellt wurden. Damit muss Schluss sein!

In einer Pressekonferenz am Dienstag, 5. Juni 2018, um 11 Uhr in der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, 5. Stock, Seminarraum 3 , informieren wir darüber, wie viele hunderte Millionen Euro den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorenthalten werden und präsentieren konkrete Forderungen und Vorschläge gegen den „Überstunden-Klau“.

Unter dem Titel "Jede fünfte Überstunde unbezahlt! AK fordert härtere Strafen gegen 'schwarze Schafe'" stehen als Gesprächspartner AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA , zur Verfügung.

Datum: 05.06.2018, 11:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, 5. Stock, Seminarraum 3

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

