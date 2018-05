Neu erschienen: „1×1 der Immobilienbesteuerung“ von TPA

Die aktuelle Broschüre fasst alle immobilienrelevanten, steuerlichen Neuerungen kompakt und verständlich zusammen.

Wien (OTS) - Die TPA Broschüre „1×1 der Immobilienbesteuerung“ ist – dieses Jahr in ihrer 22. Auflage – neu erschienen. Sie fasst alle immobilienrelevanten, steuerlichen Neuerungen in einem kompakten und verständlichen Format zusammen.

Immobilien sind sowohl in wirtschaftlich unsicheren Zeiten als auch bei stabilem Wirtschaftswachstum eine sehr gefragte Investitionsart. Die Immobilien-Spezialistinnen und -Spezialisten von TPA vermitteln im Immofolder „1x1 der Immobilienbesteuerung“ Basis-Know-how und bringen die wichtigsten steuerlichen Bestimmungen auf den Punkt.

Karin Fuhrmann, Partnerin und Immobilien-Expertin bei TPA: „Das 1×1 der Immobilienbesteuerung ist die beliebteste Broschüre bei unseren Kundinnen und Kunden. Sie ist ein nützliches Nachschlagewerk im handlichen Format. Die Leserinnen und Leser schätzen die unkomplizierte Sprache, die übersichtliche Gestaltung sowie die vielen praktischen Tipps“.

Die Broschüre versteht sich als Orientierungshilfe im Dickicht der Immobilienbesteuerung in Österreich. Sie bietet einen praxisgerechten Überblick in den Bereichen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Das Kapitel „Immobilien im Betriebsvermögen“ ist speziell für KMU und Familienbetriebe interessant. Ebenfalls berücksichtigt sind die Aspekte rund um die Besteuerung von Immobilien in Privatstiftungen, von Bauherren- und Vorsorgemodellen sowie von Immobilienfonds. Auch dem Thema Immobilieninvestitionen im Ausland, das sowohl für Investoren als auch Entwickler interessant ist, ist ein eigenes Kapitel gewidmet.

Die kostenfreie Broschüre erscheint jährlich auf Deutsch und Englisch und kann auf https://www.tpa-group.at/publications/ bestellt werden.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten.

Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den „Top Ten“ der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.tpa-group.at

Das 1x1 der Immobilienbesteuerung Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an! Hier bestellen

