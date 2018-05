Pressekonferenz: Bewegt im Park

Startschuss für über 450 kostenlose Bewegungskurse in ganz Österreich am Montag, den 4. Juni um 10Uhr

Wien (OTS) - „Bewegt im Park“ startet heuer mit einem noch umfangreicheren Angebot an kostenlosen Bewegungsangeboten in seine dritte Saison. Von Tirol bis ins Burgenland motivieren professionelle Trainer der Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und der SPORTUNION zu Bewegungsspielen, Speedtennis, Slacklinen, Cross Fit und Co. und geben Tipps, um gesund und fit zu bleiben. Ziel ist es, Menschen mit konkreten und leicht zugänglichen Angeboten in Parks, Fußgängerzonen oder auf anderen öffentlichen Plätzen zur erreichen und aufzuzeigen, wie einfach man Gesundheitsvorsorge in den Alltag integrieren kann. In den beiden vergangenen Jahren waren es stolze 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer! Der offizielle Startschuss 2018 erfolgt kommenden Montag mit der gemeinsamen Pressekonferenz der Kooperationspartner, dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, dem Sportministerium und den österreichischen Sportdachverbänden, wozu wir Medienvertreter herzlich einladen.





Bewegt im Park – Startschuss für über 450 Bewegungskurse

Montag, 4. Juni 2018, 10 Uhr

Teilnehmer:

Heinz Christian Strache (Bundesminister für öffentlichen Dienst und Sport)

Alexander Biach (Vorsitzender des Verbandsvorstandes, Hauptverband)

Rudolf Hundstorfer (Präsident der Bundes-Sportorganisation)

Vereine der ASKÖ, des ASVÖ und

der SPORTUNION mit Vorführungen

Ort: Kursalon Hübner/Pavillon, Johannesgasse 33, 1010 Wien





