Show your colors! Demo für homo- und bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen in Salzburg

Dieses Wochenende begeht die HOSI Salzburg erstmalig das sogenannte IDAHIT-Weekend – ein Wochenende für Sichtbarkeit, Rechte und Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen.

Wir brauchen dringend diese bunten Flaggen als Statement, dass geschlechtliche und sexuelle Minderheiten Teil unserer bunten Gesellschaft sind. Solange, bis es keine Schlagzeile mehr wert ist, dass ein Mann, der einen Mann liebt, für ein Bürgermeisteramt kandidiert Gabriele Rothuber, Obfrau der HOSI Salzburg

Salzburg (OTS) - Bereits am Montag hissten Vertreter*innen der HOSI Salzburg, der SoHo und der Grünen Andersrum gemeinsam mit Vize-Bürgermeisterin Anja Hagenauer Regenbogenfahnen am Schloss Mirabell. Damit positioniert sich die Menschenrechtsstadt Salzburg klar und setzt ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Akzeptanz.

„ Wir brauchen dringend diese bunten Flaggen als Statement, dass geschlechtliche und sexuelle Minderheiten Teil unserer bunten Gesellschaft sind. Solange, bis es keine Schlagzeile mehr wert ist, dass ein Mann, der einen Mann liebt, für ein Bürgermeisteramt kandidiert ", so Gabriele Rothuber, Obfrau der HOSI Salzburg.

Das IDAHIT-Weekend startet am Fr, 01. Juni mit einer Abend-Veranstaltung im Vereinszentrum der HOSI Salzburg. Am Sa, 02. Juni zieht ab 18 Uhr mit dem Walk4IDAHIT eine bunte Demo zum internationalen Tag gegen Homo-, Bi- und Transphobie durch Salzburg. Der Endpunkt der Demo ist der Start von Salzburgs größtem queeren Szene-Event: dem HOSI Fest, wo ab 20 Uhr in der ARGEkultur für Stimmung gesorgt wird.

