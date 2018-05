EANS-News: Strabag SE startet gut ins Geschäftsjahr 2018 – neuer Rekordauftragsbestand

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Auftragsbestand (+10 %) einmal mehr auf Rekordniveau: Marke von € 17 Mrd. deutlich überschritten

EBITDA (+2 %) und EBIT (+3 %) verbessert

Ausblick 2018 bestätigt

Geschäftszahlen/Bilanz

Wien - Der börsenotierte Baukonzern STRABAG SE hat das erste Quartal 2018 mit einem neuen Rekordauftragsbestand beendet und den in der Bauwirtschaft typischen Winterverlust verringert.

"STRABAG ist 2018 ähnlich gut in das Geschäftsjahr gestartet wie bereits im Jahr davor. Zwar lässt das erste Quartal keine verlässlichen Rückschlüsse auf das Gesamtjahr zu, doch bestärken uns die Zahlen - allen voran der neue Rekordauftragsbestand in Höhe von EUR 17,7 Mrd. - darin, unseren bestehenden Ausblick zu bekräftigen. Ein plangemäßer Auftakt also in das Geschäftsjahr 2018", kommentiert Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.

Leistung und Umsatz

Die STRABAG SE erbrachte im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2018 eine Leistung in Höhe von EUR 2.599,77 Mio. - eine Zunahme um 7 %. Diese Aufwärtsbewegung ist insbesondere durch den deutschen Hoch- und Ingenieurbau getrieben. Der konsolidierte Konzernumsatz stieg ebenfalls um 7 %.

Auftragsbestand

Der Auftragsbestand überschritt zum 31.3.2018 erstmals in der Konzerngeschichte die Marke von EUR 17 Mrd. und erreichte bei EUR 17.669,37 Mio. (+10 %) damit erneut ein Rekordhoch. Ausschlaggebend waren einmal mehr zahlreiche Großaufträge in den größten Märkten des Konzerns, allen voran in Ungarn, Polen und Deutschland.

Ertragslage

Die Ergebnisentwicklung des STRABAG-Konzerns ist aufgrund der eingeschränkten Bautätigkeit im Winter einer deutlichen Saisonalität unterworfen. Das erste Halbjahr liefert typischerweise einen negativen Ergebnisbeitrag, der durch das Ergebnis im zweiten Halbjahr überkompensiert wird. Wegen der saisonalen Entwicklung ist ein Vergleich der Ergebnisse zum Vorquartal nicht sinnvoll.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im ersten Quartal 2018 geringfügig auf EUR -49,85 Mio. (2 %). Die Abschreibungen zeigten sich um 4 % niedriger, sodass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei EUR -138,90 Mio. und damit um 3 % weniger tief im negativen Bereich zu liegen kam. Das Zinsergebnis belief sich auf EUR -3,31 Mio. In den ersten drei Monaten des Vorjahrs hatte es EUR -14,32 Mio. betragen. Damals hatten höhere negative Kurseffekte das Zinsergebnis belastet. Der saisonübliche Verlust beim Ergebnis vor Steuern konnte um 10 % auf EUR -142,21 Mio. eingedämmt werden. Die Ertragsteuern gestalteten sich mit EUR 26,96 Mio. im positiven Bereich und damit entlastend. Es blieb ein Ergebnis nach Steuern von EUR -115,25 Mio. (+5 %). Auf die Fremdanteilseigner entfiel ein Ergebnis von EUR 1,43 Mio. Im Vorjahr hatten sie noch einen Verlust von EUR -3,39 Mio. getragen. Insgesamt wurde ein stabiles Konzernergebnis von EUR -116,68 Mio. erzielt. Bei 102.600.000 ausstehenden Aktien gleicht dies einem Ergebnis je Aktie von EUR -1,14, ebenso wie im ersten Quartal des Vorjahrs.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Vergleich zum 31.12.2017 wieder auf unter EUR 11 Mrd. und kam bei EUR 10.640,88 Mio. zu liegen. Prägend war die Erhöhung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die insbesondere durch die aus der Erstanwendung des IFRS 15 erforderliche Umgliederung von Immobilienprojektentwicklungen bedingt war. Saisonal üblich verringerten sich die liquiden Mittel. Trotz des typischen Winterverlusts blieb die Eigenkapitalquote gegenüber dem Jahresende 2017 bei rund 31 %. Die Netto-Cash-Position sank, wie saisonal üblich, von EUR 1.335,04 Mio. per Jahresende 2017 auf EUR 1.025,16 Mio.

Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zeigte sich bei EUR -144,07 Mio. und damit annähernd unverändert. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit war wegen höherer Investitionen in Sachanlagen bei EUR -90,06 Mio. um 12 % stärker negativ. Die Übernahme der Minderheitsanteile an der vormals in Deutschland börsenotierten Tochtergesellschaft STRABAG AG, Deutschland, prägte den Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit, der einen Wert von EUR -83,87 Mio. nach EUR -25,05 Mio. im ersten Quartal des Vorjahrs aufwies.

Ausblick

Der Rekordauftragsbestand lässt 2018 eine erneut positive Entwicklung der Leistung erwarten: Der Vorstand der STRABAG SE rechnet weiterhin mit einem Anstieg auf etwa EUR 15,0 Mrd. (+3 %). Zuwächse sollten in allen drei operativen Segmenten - Nord + West, Süd + Ost sowie International + Sondersparten - zu verzeichnen sein. Außerdem arbeitet STRABAG daran, die EBIT-Marge von mindestens 3 % erneut zu bestätigen.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Anhänge zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/documents/2246/5/10158387/0/STRABAG_SE_Pressemitteilung_3M2018_Mai2018_D.pdf

Emittent: STRABAG SE

Donau-City-Straße 9

A-1220 Wien

Telefon: +43 1 22422 -0

FAX: +43 1 22422 - 1177

Email: investor.relations @ strabag.com

WWW: www.strabag.com

ISIN: AT000000STR1, AT0000A05HY9

Indizes: SATX, WBI, ATX

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

STRABAG SE

Diana Neumüller-Klein

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel: +43 1 22422-1116

diana.klein@strabag.com