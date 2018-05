ISS erneut als „Superstar“ in der Weltrangliste der besten Outsourcing-Anbieter gelistet

Zum bereits sechsten Mal in Folge erhielt ISS die höchstmögliche Bewertung in der IAOP Global Outsourcing Top 100-Liste

Wien (OTS) - IAOP, die „International Association of Outsourcing Professionals“, veröffentlicht jedes Jahr weltweit eine Bewertung von Outsourcing-Unternehmen aus allen Branchen. ISS, ein weltweit führender Facility Services-Anbieter, erhielt auch in diesem Jahr fünf Sterne – die höchstmögliche Wertung.

ISS Group CEO Jeff Gravenhorst, sagt dazu: „Wir sind stolz, ein weltweit führender Dienstleister zu sein – und darauf, dass die Marktführerschaft davon abhängt, konstant exzellente Dienstleistungen bei all unseren Kundenstandorten zu liefern. Als Unternehmen mit 488.946 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 70 Ländern ist der Schlüssel unseres Erfolgs die richtige Balance zwischen der Übertragung von Verantwortung auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Standardisierung unserer Prozesse sicherzustellen. Fünf Sterne in der IAOP-Bewertung zu erhalten zeigt, dass unsere Kunden und Mitbewerber unseren Erfolg in diesem Bereich anerkennen und unterstreichen darüber hinaus die Stärke unseres Werteversprechens.“

Superstars der „Global Outsourcing 100“

ISS wurde erneut zum Superstar der „Global Outsourcing 100“ gekürt. Damit wird würdigt man ISS dafür, seit mehr als fünf Jahren einen Spitzenplatz eingenommen und in folgenden Kategorien einen Stern erhalten zu haben: Kundenreferenzen, Größe und Wachstum, Auszeichnungen und Zertifikate, Innovationsprogramme sowie Programme für soziale Unternehmensverantwortung.



Die Gesamtpunktzahl von ISS beträgt 7,33 von 8 möglichen Punkten, im Vergleich zu einer durchschnittlichen Gesamtpunktzahl von 4,81 der „Global Outsourcing 100“-Liste 2018. ISS erreichte insbesondere 8 von 8 möglichen Punkten in der Kategorie „soziale Unternehmensverantwortung“ gegenüber einem Branchendurchschnitt von 3,94. Dies unterstricht die starke Leistung von ISS als verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Joseph Nazareth, Leiter der Group HSEQ & Corporate Responsibility, erklärt: „Es macht uns stolz, ein sozial verantwortungsbewusstes Unternehmen zu sein und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaften in denen wir tätig sind auszuüben. Wir sind davon überzeugt, dass unser Engagement für Diversität und Vielfalt, Gesundheit und Sicherheit sowie Nachhaltigkeit sowohl für die Gesellschaft als auch das Geschäftsergebnis gut ist. Wir sehen in der IAOP-Bewertung eine Anerkennung für die guten Fortschritte in diesen Bereichen.“

Auch Erich Steinreiber, CEO ISS Österreich, freut die erneute internationale Auszeichnung von ISS:„ Natürlich macht es mich als CEO der Landesorganisation in Österreich sehr stolz, wenn ISS im internationalen Topranking für exzellente Leistungen vertreten ist. Es spiegelt die herausragende Leistung aller MitarbeiterInnen wider und ist zugleich Ansporn für die kommenden Aufgaben. Wir sind stolz den Konzern bei der Erreichung der Ziele unterstützen zu können die beste Serviceorganisation der Welt zu werden.“

Bewertungskriterien

Die weltweite Bewertung 2018 basiert auf einer strengen Scoring-Methodik, welche durch eine unabhängige - von der IAOP eingesetzte - Jury überwacht wird. Der Ausschuss verfügt über die notwendige Erfahrung in der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern und Beratern für ihre Organisationen. Der Kreis der Kandidaten umfasst weltweit führende Outsourcing-Unternehmen aller Branchen, wie zum Beispiel Accenture, Deloitte, KPMG und Hunderte von anderen.

Über IAOP

IAOP ist jene Vereinigung wenn es darum geht, Outsourcing-Ergebnisse zu verbessern indem sie Kunden, Anbieter und Berater in einem partnerschaftlichen, auf Wissen basierendem Umfeld zusammenzuführen und dadurch eine professionelle Entwicklung, Anerkennung, Zertifizierung und Spitzenleistung fördert. IAOP hat mehr als 120.000 Mitglieder und Partner weltweit.

Über ISS

ISS (Integrated Service Solutions) wurde 1901 in Kopenhagen gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Unternehmen für Facility Services entwickelt. ISS bietet seinen Kunden ein breites Serviceportfolio: Reinigungsservices, Technische (Gebäude-) Services, Business Catering, Sicherheit Services, Support Services sowie Integrated Facility Services (IFS). ISS beschäftigt aktuell rund 500.000 Mitarbeiter und betreibt lokale Niederlassungen in mehr als 75 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika sowie im Pazifischen Raum. ISS betreut Privatkunden wie auch Kunden im öffentlichen Bereich.

