Hühner in Bewegung – Mobile Stallungen als Erfolgsmodell.

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 09. Juni 2018 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 480 Legehühner in zwei mobilen, artgerechten Hühnerstallungen: Vor zwei Jahren hat Petra Wassertheurer ihr Hobby der Eierproduktion ausgebaut und mit dieser ungewöhnlichen Idee ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für den landwirtschaftlichen Betrieb im oberen Gailtal in Kärnten geschaffen. Die zweistöckigen Stallungen können leicht von einem Ort zum nächsten bewegt werden – und den Tieren stehen so immer frische Wiesen zur Verfügung.

Weitere Themen des TV-Magazins am 9. Juni 2018:

*Bäuerliches Catering.

Im Burgenland vermarktet eine Gruppe von Bäuerinnen ihre selbst gemachten Spezialitäten in der Art eines Catering-Dienstes. Mittlerweile sind die „Lafnitztaler Bäuerinnen“ bis nach Wien im Einsatz.

*Profunde Rindervermarktung.

Österreichweit profitieren derzeit etwa 30.000 Rinderbauern von der „ARGE Rind“. Unter diesem Dachverband haben sich sieben Erzeugergemeinschaften zusammengeschlossen, die Bauern beraten und für gute Vermarktung und stabile Preise sorgen – eine Reportage aus der Steiermark.

*Beruhigte Zonen.

Am Sturm-Archehof im Kärntner Heiligenblut am Großglockner können Urlaubsgäste den bäuerlichen Alltag miterleben, aber auch zur Ruhe kommen – etwa entlang des Literaturpfades am Naturbiotop oder in der hofeigenen Knopfmacherstube.

*Ausgelassene Pferde.

Jeden ersten Samstag im Juni werden auf der steirischen Sommeralm junge, kraftstrotzende Hengste für ihre Sommerfrische aufgetrieben – ein Spektakel, das immer hunderte Besucher anlockt.

