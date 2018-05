Lebensbäume – für einen Wald voller Leben!

Leutasch/Scharnitz (OTS) - Familie Wandl vom Biohotel Leutascherhof in Leutasch/Tirol, zeigt sich einmal mehr als engagierte und authentische Gastgeber, die Verantwortung für die Umwelt wahrnehmen und verwirklichen. In Kooperation mit dem Naturpark Karwendel, initiieren sie mit dem Projekt „Lebensbäume“ ein einzigartiges Vorhaben, um eine tierreiche Artenvielfalt im Wald zu erhalten. Der Naturpark Karwendel besitzt eine Fülle an Spechten und Eulen. Um diesen Bestand zu erhalten, ist eine naturschutzorientierte Waldwirtschaft sehr wichtig. Eine Schlüsselrolle spielt die Erhaltung von ausreichend Totholzbäumen, die den Lebensraum für dieses Tiere darstellen.

Deshalb unterstützt der Leutascher Hof Teilwaldberechtigte und den Naturpark Karwendel beim Erhalt pro Totholzbaum mit einer Spende. Damit wird der Baum symbolisch für eine Generation abgelöst und bleibt so als Lebensraum erhalten. Der Teilwaldberechtigte erhält dafür eine Urkunde zur Dokumentation. „Wir bedanken uns beim Leutascher Hof, der Gemeinde Scharnitz und den Teilwaldberechtigten für dieses Geschenk an die Natur“, freut sich Hermann Sonntag, GF des Naturparks Karwendel, der vor 90 Jahren unter Schutz gestellt wurde.

Mehrwert für Gäste. „Unser Naturführer Andreas nimmt die naturbegeisterten Wandergäste des Leutascherfhofs mit auf persönliche Entdeckungstour durch den Naturpark Karwendel, wo seltene Spechtarten in den toten Holzbäumen gesichtet werden können“, freut sich Hotelier Christian Wandl. Bei dieser besonderen Wandertour rund um die malerische Birzelkapelle, die knapp eine Gehstunde oberhalb von Scharnitz, am alten Weg ins Karwendeltal in Richtung Karwendelhaus steht, kann der natürliche Lebensraum des Grauspechts, Schwarzspechts, Raufußkauzes und Sperlingskauzes somit hautnah erlebt werden. Die Nahrungs- bzw. Höhlenbäume der Spechte sind durch die Markierung mit einem kleinen Specht leicht erkennbar.

Nachhaltigkeit im Biohotel Leutascherhof. Für Christian und Evelin Wandl ist gelebte Nachhaltigkeit nicht nur im Bereich Umweltschutz wichtig, sondern selbstverständlich auch mit und für die Familie und ihre Gäste: „Unser Haus steht für gelebte Bio-Philosophie. Die Essenz unserer Küche tragen wir bereits im Namen. Als Mitglied der BIO HOTELS bedeutet Bio für uns aber nicht nur, dass alle unsere Zutaten aus zertifizierter Landwirtschaft stammen und wir Ihnen wann immer möglich Erntefrisches direkt vom Bauern servieren. Es bedeutet auch, dass bei uns Gesundes und Nachhaltiges richtig lecker schmeckt.“

Rückfragen & Kontakt:

Biohotel Leutascherhof, Christian Wandl, Weidach 305, A-6105 Leutasch

www.leutascherhof.at, Tel.: 0043 5214 6208, Mail: christian.wandl @ leutascherhof.at



Naturpark Karwendel, Hermann Sonntag, Unterer Stadtplatz 19 6060 Hall in Tirol,

www.karwendel.org Tel.: 0043 5245 28914 info @ karwendel.org