FPÖ-Gudenus: „Kern will mit gekünstelter Hysterie von eigener Schwäche ablenken“

„Die Sicherheit des Landes und der Menschen ist bei Innenminister Herbert Kickl in besten Händen“

Wien (OTS) - „Auch mit der gekünstelten Hysterie wird es SPÖ-Klubobmann Kern nicht gelingen, den erfolgreichen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zu diskreditieren. Offenbar gehen der Opposition angesichts der erfolgreichen Arbeit der Bundesregierung die Themen aus und es bleibt ihr nichts anderes übrig, als wild um sich zu schlagen“, so der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann NAbg. Mag. Johann Gudenus zu Kerns lächerlicher Rücktrittsforderung.

Offenbar könne es der SPÖ-Vorsitzende und gescheiterte Kurzzeitkanzler nicht ertragen, dass die Arbeit von Innenminister Herbert Kickl in der Bevölkerung große Zustimmung genieße, während er, Kern, in der politischen Bedeutungslosigkeit verschwinde. „Da ist es angesichts der eigenen Schwäche menschlich schon verständlich, dass man mit an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen polemisiert. Die Sicherheit der Österreicher und des Landes ist bei Innenminister Herbert Kickl und der gesamten Bundesregierung jedoch in den besten Händen“, replizierte Gudenus.

„Der SPÖ wird das gleiche Schicksal wie den Grünen blühen, wenn sie auf diesem politischen Fahrwasser weitersegeln. Keine politischen Inhalte, keine Bürgernähe und keine Zukunftsthemen – stattdessen Panikmache, Skandalisierungsversuche und Verschwörungstheorien. Mit diesen politischen Vorgaben und obendrein mit der „Kernschen hysterischen Schnappatmung“ werden der SPÖ noch die letzten Sektionen davonlaufen – so nach dem Motto: ‚Der Letzte dreht das Licht ab‘“, sagte Gudenus.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at