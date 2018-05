HARTL HAUS investiert € 550.000,00 in Präzisionsmaschinen

Moderne Technik für Möbeltischlerei und Innentürproduktion

Echsenbach (OTS) - HARTL HAUS hat rund EUR 550.000,00 in eine hochmoderne Kantenanleimanlage und ein CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum investiert. Diese beiden Maschinen sind in der Innentürproduktion des niederösterreichischen Fertighausunternehmens in Betrieb gegangen. Für HARTL HAUS ist auch im Möbel- und Innentürenbereich die individuelle Maßanfertigung mit hoher Qualität die oberste Prämisse. Der Einsatz dieser modernen Maschinen erleichtert den Tischlern die Fertigung von Werkstücken mit hoher Präzision.

Das junge Team von HARTL HAUS, das die Abwicklung der Inbetrie1bnahme bewerkstelligt hat, besteht aus selbst ausgebildeten Tischlereitechnikern. Diese wurden nun in intensiven Schulungen in die Bedienung der Anlagen eingeführt.

Hier wird auf den Millimeter genau gearbeitet. Die Präzision der Maschinen kombiniert mit dem Fachwissen und Geschick unserer Tischler lassen tolle Produkte entstehen , ist der Leiter der Möbeltischlerei Tmstr. Franz Bittermann über die Neuanschaffungen in seiner Abteilung begeistert.

HARTL HAUS ist Österreichs ältestes Fertighausunternehmen mit eigener Bau- und Möbeltischlerei. Produkte der Bau- und Möbeltischlerei wie Fenster, Haustüren, Küchen, Innentüren sowie diverse Möbel sind auch für Nicht-Fertighauskunden erhältlich. Die in Echsenbach im Waldviertel gefertigten HARTL Häuser werden von den Kunden hoch geschätzt: 96,7 % waren 2017 mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden – Bestmarke in der gesamten Branche.

Facts:

Die Kantenanleimanlage wird für wasserfeste Kantenverleimung im Zargenbereich und der Innentüren eingesetzt. Das CNC-gesteuerte 5-Achs-Bearbeitungscenter ist für die Zargenfertigung konzipiert und wird auch für die Türblatt- und Möbelfertigung verwendet.

