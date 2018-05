ORF III am Mittwoch: „Ein Gruß aus der Wachau – Die Marillenblüte“ in „Heimat Österreich“

Außerdem: Teil drei „Die Schönheit der Alpen“ in „Land der Berge“, Krimikomödie „Willkommen in Wien“ mit Wolfgang Böck

Wien (OTS) - Naturschätze Österreichs stehen am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, in ORF III Kultur und Information im Rampenlicht. Zu Beginn ist in „Heimat Österreich“ die ORF-III-Neuproduktion „Ein Gruß aus der Wachau – Die Marillenblüte“ (20.15 Uhr) von Maximilian Gruber Thema.

Zu den schönsten Regionen im Frühling zählt die Wachau. Die jährliche Marillenblüte gilt als Spektakel, für das viele Menschen eigens dorthin reisen. Die Obstbauern hoffen auf gutes Wetter in dieser sensiblen kurzen Zeit – hat doch schon immer wieder ein Frostrückschlag während der Blüte die Ernte weitgehend zerstört. Obstbauer in der Wachau zu sein, ist nicht immer so idyllisch, wie es klingt. Es ist harte Arbeit auf zum Teil unwegsamem Gelände. Doch ist das Wetter den Marillenbäumen gut gesinnt, steht einer reichen Ernte meist nichts mehr im Weg.

„Land der Berge“ zeigt anschließend den dritten und finalen Teil von „Die Schönheit der Alpen“ (21.05 Uhr). Gestartet wird die letzte Erkundung am Almsee im Salzkammergut. Nach einem Abstecher ins Schloss Herrenchiemsee in Bayern führt die filmische Reise weiter ins Salzburger Land, in die Region Zell am See und ihre eindrucksvolle Bergwelt. Hoch hinauf geht es dann nach Kaprun, zu seinen mächtigen Stauseen und dem markanten Kitzsteinhorn. Die wohl spektakulärste Straße der Hochalpen führt schließlich über eine höchst abwechslungsreiche Berglandschaft Richtung Großglocknermassiv.

Danach ist „Trautmann“-Darsteller Wolfgang Böck in einer anderen Ermittlerrolle, in der Krimikomödie „Willkommen in Wien“ (21.55 Uhr) von Regisseur Nikolaus Leytner aus dem Jahr 2010, zu sehen. Er spielt den korrupten Wiener Polizisten Albert Schuh, der in der Abteilung „Einbruch und Diebstahl“ arbeitet. Sein Partner Hintermeier wurde vor vier Monaten erschossen – der Mörder befindet sich noch immer auf freiem Fuß. Da ihn mit dem Leiter der Mordkommission eine langjährige Feindschaft verbindet, macht er sich selbst auf die Suche nach dem Täter und bekommt als Draufgabe auch noch den Bremerhavener Austausch-Cop Thorsten Richter (Florian Bartholomäi) zugeteilt. Das passt Schuh gar nicht, also zeigt er dem deutschen Kollegen vorrangig die ungemütlichen Seiten der Wiener Gemütlichkeit. Doch dann findet sich das ungleiche Duo mit einer mysteriösen Mordserie konfrontiert und die beiden müssen lernen, zusammenzuarbeiten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at