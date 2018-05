Start der ÖFB-„Mini-WM“ im ORF mit Österreich – Russland

Am 30. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins, es folgen die Spiele gegen Deutschland (2. Juni) und Brasilien (10. Juni)

Wien (OTS) - Auch wenn es das Nationalteam nicht zur WM nach Russland geschafft hat, so bestreitet das Foda-Team in den Wochen vor der Weltmeisterschaft live im ORF eine Art „Mini-WM“ – und die Gegner könnten prominenter nicht sein: Am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, ist WM-Gastgeber Russland in Innsbruck der Gegner. Ab 20.15 Uhr melden sich in ORF eins Rainer Pariasek und Herbert Prohaska aus dem Stadion, Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Am Samstag, dem 2. Juni, geht es dann ab 17.20 Uhr in ORF eins in Klagenfurt gegen Weltmeister Deutschland. Und schließlich ist am Sonntag, dem 10. Juni, im Happel-Stadion ab 15.25 Uhr in ORF eins Rekord-Weltmeister Brasilien zu Gast.

