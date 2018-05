NEOS zum Weltnichtrauchertag: Qualmfreie Gastronomie muss Fundament des Nichtraucherschutzes sein

Gerald Loacker: „Kurzsichtige Retro-Politik der Bundesregierung gefährdet Menschenleben.“

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltnichtrauchertages erinnert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker einmal mehr an die Bedeutung eines Rauchverbotes in der Gastronomie: „Es ist bitter, dass das Rauchverbot, das eigentlich seit 1. Mai in Kraft sein sollte, nicht gekommen ist. Diese kurzsichtige Retro-Politik der Bundesregierung bedeutet, dass ein zentrales Element einer breiten Rauchprävention wegfällt. Aktuell sterben zwei bis drei Österreicherinnen oder Österreichern pro Tag durch Passivrauchen. Das ist nicht akzeptabel.“

Einmal mehr verweist der Gesundheitssprecher auf das „Don´t Smoke“-Volksbegehren, das für ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie kämpft: „Mehr als 590.000 Menschen haben bereits in der Unterstützungsphase unterschrieben. Gerade anlässlich des Weltnichtrauchertages ist das einmal mehr ein Appell, dass es weitere Anstrengungen im Nichtraucherschutz braucht."

NEOS beobachten mit Freude, dass die Bewegung für rauchfreie Arbeitsplätze in der Gastronomie weiter in die Breite geht: "Die 'Generation rauchfrei', die jetzt an die Öffentlichkeit tritt, ist ein wichtiges politisches Zeichen der Jugend für modernen Nichtraucherschutz", so Loacker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu