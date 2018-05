Aufsichtsrat wählt Dr. Christian Reisinger zum neuen Vorsitzenden

Leonding (OTS) - Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG hat Dr. Christian Reisinger, 57, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt in dieser Funktion Dr. Alfred Hutterer nach, der das in der Satzung von Rosenbauer vorgesehene Höchstalter für Aufsichtsräte erreicht hat und den Vorsitz dementsprechend zurücklegt. Dr. Christian Reisinger verfügt über langjährige, internationale Managementerfahrung in der Industrie und gehört seit 2006 dem Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG an.

Der Aufsichtsrat der Rosenbauer International AG besteht weiters aus Dr. Rainer Siegel, MBA und Mag. Dr. Bernhard Matzner, Ing. Rudolf Aichinger und Alfred Greslehner sind vom Betriebsrat entsendet. Die Hauptversammlung am 18. Mai 2018 hat darüber hinaus Dipl.Ing. Martin Zehnder neu in den Aufsichtsrat gewählt, der im Vorstand der Palfinger AG tätig ist.



