Landtagspräsident Ernst Woller besucht an seinem ersten Arbeitstag das SchülerInnenparlament im Rathaus

Wien (OTS) - Dort, wo eigentlich PolitikerInnnen über die Zukunft der Stadt entscheiden, diskutierten an diesem Tag SchülervertreterInnen aus ganz Wien im SchülerInnenparlament.

Wiens neuer Erster Landtagspräsident Ernst Woller freute sich, an seinem ersten Arbeitstag am 28. März 2018 die Schülerinnen und Schüler im Gemeinderatssitzungsaal des Rathauses begrüßen zu dürfen. “Ich freue mich über das große Interesse an dieser Veranstaltung, weil sie zeigt, dass Jugendliche sehr wohl für Politik zu begeistern sind. Und wie wichtig es ist, sich für seine Interessen zu engagieren”, betont Woller bei seinem Besuch im voll besetzten Gemeinderatssitzungssaal. „Hier wird Politik für junge Menschen erlebbar gemacht.“

Das SchülerInnenparlament hat eine lange Tradition. Seit dem Jahr 2000 widmen sich hier SchülerInnen regelmäßig mit großem Engagement ihren Themen und Anliegen. Dort können schulpolitische Anträge gestellt und diskutiert und die Meinungen von Schülerinnen und Schüler auf Landesebene vertreten werden. Es ist die beste Möglichkeit, neue Ideen zu entwickeln und dadurch die Schulpolitik Wiens zu verbessern.

